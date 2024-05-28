Gasly ve Ocon arasındaki temas Ricciardo'ya Bakü'deki olayı hatırlatmış
Daniel Ricciardo, Alpine pilotları arasındaki temasın kendisine 2018 Bakü yarışını hatırlattığını söylüyor.
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Monako Grand Prix'sinin taraftarların hafızasına kazınan anlar arasında, ilk turda Alpine pilotları arasında yaşanan temas da vardı.
Esteban Ocon'un hamlesi, Pierre Gasly ile ciddi bir temas yaşamalarına yol açarken, bu olayın ardından Ocon yarışa veda etti.
Takım patronu Bruno Famin bu olay sonrası “sert önlemler” alınacağını söyledi ve Sky Sports News'e göre henüz bir karar verilmemiş olsa da Fransız sürücünün bir yarış ceza alma riski var.
Famin ve Ocon arasında dün ciddi bir görüşme gerçekleşti ve Fransız sürücü üzgün olduğunu açıkça belirtti.
Yarıştan sonra konu hakkında açıklamada bulunan eski Alpine pilotu Daniel Ricciardo şöyle dedi: “Yaşananlar benden çok da uzakta değildi ancak Lance Stroll kesinlikle daha yakındı."
"Bu yüzden tepki vermek için daha fazla zamanım oldu."
"Açık konuşmak gerekirse, bu bana 2018 Bakü kazasını hatırlattı çünkü ondan önce de Max Verstappen ve benim aramda iki ya da üç kez temas olmuştu."
"Monako'daki olay çok daha hızlı gelişti ve bunun kaçınılmaz olduğu görülüyordu. Bazen takım arkadaşları arasında öyle şeyler oluyor ki kıvılcımlar uçuşuyor."
"Olay gerçekleştiğinde şaşırmadım çünkü ikisinin de vazgeçmek istemediğini gördüm.”
"Eminim takımları mutlu değildir."
Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01, passes the chequered flag waved by Kylian Mbappe
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Le Mans 24 Saat'in startını Zidane verecek
2025'in ardından yedi pistin F1'le olan anlaşması istiyor
Marko: "Korelasyon sorunu yaşıyoruz"
Sainz: "Takdir edildiğim uzun vadeli bir proje istiyorum"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar