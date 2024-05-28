Gasly ve Ocon arasındaki temas Ricciardo'ya Bakü'deki olayı hatırlatmış

Monako Grand Prix'sinin taraftarların hafızasına kazınan anlar arasında, ilk turda Alpine pilotları arasında yaşanan temas da vardı.

Esteban Ocon'un hamlesi, Pierre Gasly ile ciddi bir temas yaşamalarına yol açarken, bu olayın ardından Ocon yarışa veda etti.

Takım patronu Bruno Famin bu olay sonrası “sert önlemler” alınacağını söyledi ve Sky Sports News'e göre henüz bir karar verilmemiş olsa da Fransız sürücünün bir yarış ceza alma riski var.

Famin ve Ocon arasında dün ciddi bir görüşme gerçekleşti ve Fransız sürücü üzgün olduğunu açıkça belirtti.

Yarıştan sonra konu hakkında açıklamada bulunan eski Alpine pilotu Daniel Ricciardo şöyle dedi: “Yaşananlar benden çok da uzakta değildi ancak Lance Stroll kesinlikle daha yakındı."

"Bu yüzden tepki vermek için daha fazla zamanım oldu."

"Açık konuşmak gerekirse, bu bana 2018 Bakü kazasını hatırlattı çünkü ondan önce de Max Verstappen ve benim aramda iki ya da üç kez temas olmuştu."

"Monako'daki olay çok daha hızlı gelişti ve bunun kaçınılmaz olduğu görülüyordu. Bazen takım arkadaşları arasında öyle şeyler oluyor ki kıvılcımlar uçuşuyor."

"Olay gerçekleştiğinde şaşırmadım çünkü ikisinin de vazgeçmek istemediğini gördüm.”

"Eminim takımları mutlu değildir."