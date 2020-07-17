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Formula 1 / Son dakika

Gasly ve Kvyat: "Vettel, orta gruptaki mücadeleye 'çabuk' uyum sağlayacak"

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Gasly ve Kvyat: "Vettel, orta gruptaki mücadeleye 'çabuk' uyum sağlayacak"
Ekleyen:
, Editör
17 Tem 2020 05:47

Pierre Gasly ve Daniil Kvyat ikilisi, Sebastian Vettel'in orta gruptaki bir takımda yarışması halinde mücadeleye kolayca adapte olabileceğini düşünüyorlar.

Daniil Kvyat ve Pierre Gasly, hem orta gruptaki Toro Rosso'da hem de öndeki Red Bull'da mücadele ettiler.

Gelecek yıl Sebastian Vettel'in Racing Point'e katılması bekleniyor ve İngiliz ekip, performans anlamında önemli bir adım atmış olmasına rağmen hâlâ orta grupta mücadele ediyor.

Gasly ve Kvyat'a dört kez dünya şampiyonunun orta gruptaki mücadelede sıkıntı yaşayıp yaşamayacağı soruldu.

Gasly şöyle yanıt verdi: "Bence her şeyden önce Seb, şu anda sahip olduğu deneyim ve seviye ile burada yarışma konusunda herhangi bir problem yaşamayacak."

"Son 10 yılda katıldığı yarışlara bakarsak, muhtemelen çoğu zaman önde oldu ve sanırım öndeki yarışlara baktığımızda, orta gruptan biraz daha az savaşa giriyorsunuz."

"Bu yüzden muhtemelen bu tarafta biraz daha fazla heyecan ve daha fazla tekerlek tekerleğe yarış olacak."

"Ama dört kez Dünya Şampiyonu olan Seb gibi biri için -eğer gerçekleşecekse- sorun olacağını sanmıyorum."

Kvyat ise şunları ekledi: "Evet, sanırım adapte olacak. Tıpkı Kimi'nin Alfa Romeo ile yaptığı gibi. Bu büyük bir sorun değildi ve sanırım Sebastian için de aynısı olur."

"İster önde olun ister ortada, bence buna adapte olabilirsiniz. Aracınızdan her şeyi çıkarmanız önemli ve bence Seb, bu konuda iyi."

 
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Editör Kemal Şengül

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