Gasly üzgün: "İlk yediyle aramızda yarım saniyelik bir fark var"

Silverstone'da sıralama turlarını 10. sırada tamamlayan Pierre Gasly, takımın performansıyla pek de mutlu değil.

Birçok takım gibi Silverstone'a güncellemeler getiren Alpine, McLaren'ın da büyük bir adım atmasıyla güç dengelerinde bir sıra daha kaybetti diyebiliriz.

Sezon başında Aston Martin, Mercedes ve Ferrari arasındaki mücadeleye girmeyi hedefleyen Alpine; şu anda McLaren'a da geçilmiş gibi duruyor ve ortada kapatılması gereken yarım saniyelik bir fark var.

Gasly, McLaren'ın durumunun "gelişim sağlamanın ne kadar mümkün olduğunu" gösterdiğini düşünüyor.

Seansın ardından konuşan Gasly, "Her zaman sıralama turlarının son aşamasına kalıyor ve 9. oluyorduk, bu hafta sonuysa 10. olduk çünkü Piastri de yükselmeyi başardı ve yani bence bu... üzgünüm."

"Şu anda bulunduğumuz sıralamadayız, olduğumuz yer burası. Ve deltayı görüyoruz, özellikle ilk yediyle, Mercedes bizi geçmiş durumda ve yarım saniye olan bir fark var."

"Ne yazık ki kapatılması gereken oldukça büyük bir fark. Sahip olduğumuz paketin zayıflığını maalesef Silverstone'daki uzun düzlüklerde görmekteyiz. Sadece çalışmamız gerekiyor’’

"Bence düzlüklerdeki zayıflık daha çok sürüklenmeden kaynaklı. Düzlüklerde çok fazla zaman kaybediyoruz ve bu geliştirmemiz gereken bir durum. Bunun farkındayız, her şeyi analiz edeceğiz ve verimliliği nasıl geliştirebileceğimizi değerlendireceğiz."

"Biliyorsunuz birkaç yarış öncesine kadar McLaren Q3’te bile yoktu. Bugün ikinci ve üçüncü sıralamada yer alıyorlar. Bu durum bize bu tür bir performansın mümkünatı olduğunu gösteriyor. Sadece başımızı dik tutup o hızı bir şekilde bulmalıyız." dedi.

Pierre Gasly, Alpine A523 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Gasly, McLaren'ın performansının pist özelinde olmasını ve İngiliz markanın kalıcı bir kazanç bulmamasını umuyor.

‘’Umarım öne geçmemişlerdir. Ancak son iki haftaya bakıldığında, açıkça büyük bir adım attıklarını söylemek mümkün."

"Budapeşte çok farklı olacak, daha teknik bir pist, daha az düzlük bulunan bir pist. Dolayısıyla nasıl olacak göreceğiz. Ancak şu an için açıkça söylemek gerekirse, uzun düzlükler ve gücün sınırlı olduğu bölümlerde bu pist biraz zorladı.’’

Yeni filminin çekimleri için Silverstone'da bulunan Brad Pitt, dün akşam düzenlenen pilot toplantısına katıldı ve F1 pilotlarının arasında yer aldı.

Dün bu toplantıdan bir selfie paylaşan Gasly, şunları söyledi: "Brad Pitt’i her gün görme şansı elde edemezsiniz. Onunla tanışma şansı yakaladık, bize kendilerini ve filmlerini tanıttılar. Evet kesinlikle özel bir an oldu.’’

"Sürücüler toplantısında Brad Pitt’in tam karşımda oturması dışında hafta sonunda her şey gayet normal hissettirdi. Bu yüzden [film çekimleri] benim açımdan hiçbir şey değiştirmedi. Ancak pazar günü, gridin normalden biraz daha farklı görüneceğini düşünüyorum. Göreceğiz. Neler yaşanacak göreceğiz."

Çeviri: Cihan Berkay Mahçup