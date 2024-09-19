Gasly ümitsiz: "Araç istediğimiz gibi değil ve yılın geri kalanında bunu değiştiremeyeceğiz"
Pierre Gasly, Alpine'in aracından memnuniyetsizliğini dile getirirken; 2024 sezonunun hayal kırıklığı yarattığını da ekledi.
Pierre Gasly, Alpine A524
Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images
Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Azerbaycan Grand Prix'si, Gasly için oldukça zor geçti.
Sorunlu ikinci antrenman seansının ardından 'yılın en zor cumasını' geçirdiklerini söyleyen Alpine pilotu, cumartesi günkü sıralama turlarından da teknik ihlâl sebebiyle diskalifiye olmuştu.
Pazar günkü yarışın ardından ise Williams, Alpine'i üç puan farkla geçerek şampiyonada 8. sıraya yerleşti.
Singapur GP öncesi konuşan Gasly, "Açıkçası Williams'ın şampiyonada bizi geçtiğini görmek zor."
"Ama bu yılın sonunda takım olarak 9. ya da 8. olsak da bu bir şeyi değiştirmeyecek, 2024 yine de hayal kırıklığı yaratan bir sezon olacak."
Pierre Gasly, Alpine F1 Team
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
"Herkesin şu anda araçla ilgili her alanda yaşadığımız sorunların üstesinden gelmek için elinden geldiğince sıkı çalıştığını biliyorum. Herkes araçtan en iyi verimi almak için motive olmuş durumda, ancak aracın genel performansı istediğimiz gibi değil ve yılın geri kalanında bunu değiştiremeyeceğiz." dedi.
2024 sezonunun geri kalanı Fransız takımı için ümitsiz olsa da, Gasly gelecek sezon bu durumun büyük ölçüde değişeceğine inanıyor.
"Griddeki tüm araçlardan kilometrelerce gerideyiz ama nedenini ve bunun gelecek yıl değişeceğini biliyoruz. Benim için büyük resim gelecek yıl için güçlü bir paket elde etmek."
"Gelecek yıl ilk beş, podyum ve galibiyet için mücadele etmek istiyorum."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Toprak Razgatlıoğlu'nun dönüş tarihi belirsiz
Leclerc: "Bakü'yü pit stop'ta kaybettik"
Gasly ümitsiz: "Araç istediğimiz gibi değil ve yılın geri kalanında bunu değiştiremeyeceğiz"
Miller'ın Pramac Yamaha'ya katılmasıyla, 2025 MotoGP gridi tamamlandı!
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar