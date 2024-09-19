Gasly ümitsiz: "Araç istediğimiz gibi değil ve yılın geri kalanında bunu değiştiremeyeceğiz"

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Azerbaycan Grand Prix'si, Gasly için oldukça zor geçti.

Sorunlu ikinci antrenman seansının ardından 'yılın en zor cumasını' geçirdiklerini söyleyen Alpine pilotu, cumartesi günkü sıralama turlarından da teknik ihlâl sebebiyle diskalifiye olmuştu.

Pazar günkü yarışın ardından ise Williams, Alpine'i üç puan farkla geçerek şampiyonada 8. sıraya yerleşti.

Singapur GP öncesi konuşan Gasly, "Açıkçası Williams'ın şampiyonada bizi geçtiğini görmek zor."

"Ama bu yılın sonunda takım olarak 9. ya da 8. olsak da bu bir şeyi değiştirmeyecek, 2024 yine de hayal kırıklığı yaratan bir sezon olacak."

Pierre Gasly, Alpine F1 Team Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Herkesin şu anda araçla ilgili her alanda yaşadığımız sorunların üstesinden gelmek için elinden geldiğince sıkı çalıştığını biliyorum. Herkes araçtan en iyi verimi almak için motive olmuş durumda, ancak aracın genel performansı istediğimiz gibi değil ve yılın geri kalanında bunu değiştiremeyeceğiz." dedi.

2024 sezonunun geri kalanı Fransız takımı için ümitsiz olsa da, Gasly gelecek sezon bu durumun büyük ölçüde değişeceğine inanıyor.

"Griddeki tüm araçlardan kilometrelerce gerideyiz ama nedenini ve bunun gelecek yıl değişeceğini biliyoruz. Benim için büyük resim gelecek yıl için güçlü bir paket elde etmek."

"Gelecek yıl ilk beş, podyum ve galibiyet için mücadele etmek istiyorum."