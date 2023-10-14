Gasly: "Umarım Red Bull'un hakimiyeti yakında sona erer"
Alpine pilotu Pierre Gasly, Red Bull'un üstünlüğünün yakında bitmesini umuyor.
Red Bull, Japonya'da arka arkaya ikinci takımlar şampiyonluğunu yakalarken, geçen hafta sonu da Max Verstappen arka arkaya üçüncü F1 şampiyonluğunu elde etti.
F1 şu anda Mercedes'ten sonra Red Bull'un dominasyonu altında ve bunun 2026'ya kadar devam etme ihtimali var.
Çoğu pilot bu dominasyonu doğrudan Red Bull'a bağlarken, bazıları Max Verstappen'i de övüyor.
Gasly, Red Bull-Verstappen kombinasyonunun çok iyi işlediğini düşünenlerden birisi.
Perez'in Max'e yönelik övgülerinden sonra konuşan Gasly, "Perez şu an Verstappen'in son yıllarda ve bu yıl başardıklarını yakından takip etmek ve değerlendirmek için padoktaki en iyi yere sahip."
"Max'i ve ekibini bulundukları konumdan ötürü tebrik etmek gerekiyor."
"Bence çok yetenekli olduğu için kimse adına sürpriz değil."
"Red Bull ile oluşturdukları ekiple, son derece yüksek bir seviyede performans gösteriyorlar."
"Ayrıca yaptıkları hataların sayısı da diğer takımlarla kıyaslanamayacak kadar az."
"Yani evet, yaptıkları işe ve elde ettikleri sonuçlara saygı duyup, takdir etmeliyiz."
"Fakat umarım bu hakimiyet bir an önce sona erer." dedi.
Pierre Gasly, Alpine A523
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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