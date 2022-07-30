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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Gasly: "Tutuş sorunlarımız var"

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Macaristan GP öncesi 2. antrenman seansındaki turundan memnun olduğunu ancak tutuş açısından aracın çok fazla kaydığını söyledi.

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Gasly: "Tutuş sorunlarımız var"
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AlphaTauri, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Fransa GP'sine ilk büyük güncellemesini getirdi ancak buna rağmen Paul Ricard'da beklenilen hafta sonunu geçiremedi.

Gasly, Fransa GP'ye getirdikleri güncellemelerin Macaristan için "faydalı olmalısını" beklediğini belirtmişti.

Fakat AlphaTauri bunun aksine yavaş kaldı ve Gasly ,cuma günkü ikinci antrenmanı 15. sırada tamamlarken, takım arkadaşı Tsunoda 19. oldu.

Seansın ardından konuşan Gasly, "Aslında turumdan memnundum. İkinci antrenmanda iyi bir tur atmayı başardım."

"Performans açısından iyi değiliz, bunu anlamamız gerekiyor. Aracın dengesi açısından büyük bir sorun yok ama tutuş açısından çok fazla kayıyoruz."

"Yarın biraz daha performans kazanmak için neleri geliştirebileceğimizi göreceğiz ve umarım burada Q2 için mücadele ederiz." dedi.

Macaristan GP öncesi sıralama seansının yağmurlu olması bekleniyor ve Gasly'nin umudu da bu yönde.

Gasly, "Umarım araçta ilerleme kaydetmek için bazı çözümlerimiz vardır ama biraz yağmur bizim için kötü olmazdı. Hava durumuna bakılırsa, öyle olacak gibi duruyor"

"Bu koşullardan gerçekten keyif alıyorum. Eğer kuru zeminde olursa diye kesinlikle çalışacağız ama umarım yağmurlu olur." dedi.

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