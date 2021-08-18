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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Gasly: "Tutarlılık gelişimime yardım ediyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Pierre Gasly, tutarlılığın bu yıl daha iyi performans göstermesine yardımcı olduğunu düşünüyor.

Gasly: "Tutarlılık gelişimime yardım ediyor"

Pierre Gasly, Toro Rosso ile Formula 1'e adım attı ve ardından Red Bull'a geçse de, yarım sezonun ardından ana takımdan gönderildi.

Sonrasında Toro Rosso/AlphaTauri'ye geri dönen Gasly, her geçen yıl performansını geliştiriyor ve bu yıl yine harika performanslar sergiledi.

Gasly bu yıl tempo olarak o kadar iyiydi ki, 12 yarışın 10'unda sıralama turlarında ilk ona girdi ve bir yarış hariç finiş gördüğü tüm yarışlarda puan aldı.

Yakaladığı bu tutarlı performansla dikkatleri üzerine çeken Gasly'in adı Red Bull ile anılsa da, gelecek yıl da AlphaTauri'de kalması bekleniyor.

Fransız pilot, ortaya koyduğu bu güçlü formu "tutarlılığa" bağladığını dile getirdi. Ayrıca takımın performansını da övdü.

Gasly, ​​​​“Kariyerime baktığımda, daha önce tutarlılığa sahip değildim. Her yıl şampiyona ve takım değiştirdim. Bence bu yıl ilerleme kaydetmemi sağlayan şeylerin başında tutarlılık geliyor."

"Kariyerimde ilk kez, arka arkaya ikinci yılımda aynı takımla beraberim. Buradaki her şeyi biliyorum ve bizim için çalışan herkesi tanıyorum. Hepsiyle gayet iyi bir ilişkimiz var, birbirimizi anlıyoruz ve her birimizin potansiyelini nasıl en iyi şekilde kullanacağımızı biliyoruz."

"Yaptığımız çalışmalardan memnunum. Araçtan en iyi şekilde faydalanabiliyoruz ve gayet iyi bir potansiyelimiz var."

"Tabii ki her zaman daha iyi sonuçlar elde etmek istersiniz fakat takım şu anda son 15 yılda hiç olmadığı kadar iyi durumda."

"Yükselişteyiz ve takım içi dinamikler son derece pozitif." dedi.

Gasly, bu yıl çaylak takım arkadaşı Yuki Tsunoda'ya da büyük üstünlük kurdu.

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