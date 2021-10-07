Gasly: "Türkiye'de, olması gereken şekilde yarışmaya hazırız"

AlphaTauri, Monza’nın ardından Sochi’de de iki araçla birden puan alamadı ve takımlar şampiyonasındaki beşincilik yarışında yine büyük bir darbe aldı. Gasly, iyi bir sonuç almanın mümkün olduğunu düşündüğü için hafta sonundan sinirli ayrılmıştı.

Gasly, Sochi'nin ardından takımla yaptığı konuşma ve aldıkları kararlar hakkında, "Sadece çok üzgündüm ve sinirim de yarışın ardından ne kadar hayal kırıklığına uğradığımı göstermek içindi. Çünkü büyük bir fırsatım olduğunu biliyordum ama yakalayamadık."

"Sezon içerisinde bazı hatalar yapsak da genel olarak başarılıydık ama son iki hafta sonunda daha önce yaptığımız 13 yarıştan daha fazla hata yaptık."

"Talihsizdik, zorlu koşullar vardı ancak bütün iletişimimizi, elimizdeki bilgileri, daha detaylı bilgi edinmek için benim ve takımın açısından değerlendirdik. Nihayetinde olumlu sonuçlar aldığımızı ve bir şeyler öğrendiğimizi düşünüyorum. Bu hafta sonu da olması gerektiği gibi yarışmaya hazırız." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Rusya'nın ardından Gasly, takımın işleri idare etme şeklinin "tartışmaya açık" olduğunu söylemişti. Takımın bu yoruma verdiği tepki hakkında ise Fransız sürücü, "Onlar rekabetçi olduğumu anlıyor."

"Ben, takım olarak olabildiğince puan toplamamızı istiyorum ve şampiyonadaki beşinciliğimizi korumak içi her şeyimi veriyorum."

"Bu yüzden her puanın önemini biliyorum ve Sochi'de her şeyi kaybedince gerildim. Şimdi doğru zihniyetle, birlikte çalışıp işimizi geliştireceğiz."

Takım ile konuştukları hakkında ise , "Asıl konumuz yağmurdu."

"Neleri biliyoruz? Neler öncelikli? O sırada elimizdeki bilgilerle nasıl daha iyi tahminler yapabiliriz?"

"Dediğim gibi her şey çok zordu ve insanlar yanlış tahminlerde bulundu. Çoğu kişi doğru kararları aldı, bazıları şanslıydı ve bazıları da risk aldı."

"Kolay olmadı ama önemli olan, bir daha böyle bir durum yaşandığında, doğru kararı almak için neler yapabileceğimizi anlamaktı. Bence birkaç şey öğrenmeyi başardık." diye açıkladı.