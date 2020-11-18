Gasly: "Türkiye, AlphaTauri için utanç verici bir tecrübe oldu"

AlphaTauri sürücüleri, Türkiye’deki yarışta oldukça zorlandılar ve Gasly, tıpkı kendisi gibi tüm yarış boyunca araçla boğuşan Kvyat’ın ardında 13. oldu.

Dünkü yarışın ardından AlphaTauri'nin şampiyona yedinciliği için yarışma umutları da Maranello merkezli takımın üçüncü ile dördüncü olup 27 puan almasının ardından büyük darbe almış oldu.

Gasly yarışa, takıma güç ünitesi değiştirme izninin verilmesinin ardından FIA'nın soruşturma başlatmasıyla kötü bir başlangıç yaptı. Hakemler, AlphaTauri Ekibi’nin araç üzerinde çalışması ve “kapalı park” kuralının ihlal edilmesi üzerine takıma ceza vererek Gasly’i yarışa en arka sıradan başlattı.

Gasly: “Sadece Pazar günü değil, tüm hafta sonu bizim için çok kötü geçti. Islak zeminde performans olarak zayıf kaldık ve dürüst olmak gerekirse bu biraz utanç verici. Yağmur lastiğiyle de geçiş lastikleriyle de yavaş kaldık ve bunu değiştiremedik.”

“Ceza da almış olduk, yani birçok problem vardı. Daha iyisini yapmaya ihtiyacımız var. Bizim açımızdan kötü bir performans olduğunu tüm dürüstlüğümle söylüyorum. Önümüzdeki yarışlar için çok çalışmak zorundayız.”

“Tahmin etmediğimiz koşullarla karşılaştık. Şartlar gerçekten farklıydı. Hepimiz nerede sorun olduğunu, neyin işe yarayıp yaramadığını düşünmeliyiz ve bunların üstesinden gelmeliyiz.”

“Aslında cumartesi günkü sıralama yarışlarında öğrendiğimiz şeyler oldu ama bu öğrendiklerimizi bir gün sonraya yetiştiremezdik.”

“Bence tüm bunları önceden tahmin etmeli ve daha iyi bir iş çıkarmalıydık. Ama artık geçti, sonraki üç yarışa odaklanmamız gerekiyor” dedi.

Rus pilot Kvyat, takım arkadaşı Gasly gibi bu zor yarıştan hayal kırıklığıyla ayrılmış oldu.

“Tüm yarış boyunca savaş verdiğim bir yarışı 12. sırada tamamlayarak puansız tamamlamak benim için biraz hayal kırıklığı oldu.”

“Söylenecek çok bir şey yok. Bu hafta sonu için aracımız, hazırlıklarımız doğru değildi. Nedenini iyi analiz etmemiz gerek.”

"Aynı zamanda kabul edilebilir bir durum bu hafta sonu. Bu koşulları çok nadir bulursunuz ve böyle koşullar etrafında bir araba yapmak da doğru olmaz. Ama yine de bu tecrübeden öğrenmemiz ve çıkarmamız gereken şeyler var.”

Tüm bu olumsuzluklara rağmen yarışı kazasız tamamlamasının kendisini biraz da olsa rahatlattığını ifade eden Kvyat “Neyse ki çok az hata yaptım. Bir kere spin attım ve orada toparlamak gerçekten zor bir histi ama bu koşullarda aracımı eve sağlam getirebilmek bir pilot olarak bana iyi hissettiriyor. Kendi konsantrasyonum için de iyi bir tecrübe!” dedi.

Çeviri: Zeynep Temel