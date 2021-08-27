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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Gasly: ''Tüm hava koşullarına hazır olmalıyız''

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AlphaTauri pilotları Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda, Belçika'daki ilk günün ardından yorumlarda bulundu.

Gasly: ''Tüm hava koşullarına hazır olmalıyız''

AlphaTauri sürücüsü Gasly bugün oldukça güçlü bir gün geçirdi ve ilk antrenmanı üçüncü, ikinci antrenmanı ise beşinci sırada tamamladı.

Gasly, Belçika'daki ilk günün ardından Spa'da değişebilecek tüm hava koşullarına hazır olmaları gerektiğin söyledi ve şu ifadeleri kullandı: ''Aracı birkaç hafta sürmediğimiz, mekaniklerden ve mühendislerden uzak kaldığımız yaz arasından sonra geri dönmek ve olabildiğince en iyi formda tekrardan başlamak [iyi oldu].''

''Bu sayede bu sabah üçüncü oldum ve öğleden sonra da en hızlı beşinci zamanı çıkardım. Oldukça olumlu bir başlangıç oldu, bunu görmek güzel.''

Fransız pilot, araçta daha fazla hız bulabileceklerini ve odaklanmaları gereken yerleri bildiklerini de ekledi.

''Her zaman daha fazla hız bulunabilir ve sanırım odaklanmamız gereken alanları biliyoruz. Bugün hava koşulları sabahtan beri yaklaşık beş veya altı kez değişti.''

''Yani yarın pist ıslak olabilir. Tüm koşullara hazırlanmalıyız ancak en azından temelimiz işe yarıyor gibi görünüyor ve sürüş yapmaya çok mutluyum. Umarım yarın hızımızı gösterebiliriz.''

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Tsunoda ise Belçika'daki ilk günde takım arkadaşı kadar güçlü bir gün geçirmedi ve ilk antrenmanı 15., ikinci antrenmanı ise 12. sırada tamamladı.

İlk seansta spin atan Japon pilot, spini hakkında şu ifadelerde bulundu: ''Spa'daki ilk seans... Buna alıştım. Bu çok iyi bir şey değildi. Ancak hızımı geliştiriyorum.''

Tsunoda, bu hafta sonu asıl amacının çok büyük hatalar yapmadan tutarlı gitmek olduğunu da ekledi.

''Bu hafta sonu asıl amacım tutarlı olmak ve büyük hatalar yapmamak. Bu, sanırım şimdilik iyi gidiyor.''

''Takımın hızı olduğunu da görebiliyoruz. Pierre'in hızına bakarsak, aracımız orada. Ben sıralamaların sonunda biraz ayarlama yapmalıyım. Ancak o zamana kadar bu hızı koruyup geliştirmeyi deneyeceğim ve neler olacağını yarın göreceğiz.''

''Hava çok değişken. Bu Spa'da bir gelenek gibi. Oldukça zorlayıcı bir şey. Ancak bu herkes için aynı. Bu pisti gerçekten çok seviyorum.''

''Son iki senede burada oldukça iyi anılarım oldu. Formula 1 aracında da aynı hissediyorum. Bu yüzden bunun keyfini çıkaracağım ve sıralamaların üçüncü bölümüne çıkmaya çalışacağım.''

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