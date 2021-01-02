Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Gasly: "Tsunoda iyi ve eğlenceli bir pilota benziyor"

paylaşım
yorumlar
Gasly: "Tsunoda iyi ve eğlenceli bir pilota benziyor"
Ekleyen:
, Editör

Pierre Gasly, Yukİ Tsunoda ile Abu Dhabi GP öncesinde biraz vakit geçirdiğini ve Japon sürücünün hem iyi hem de eğlenceli bir pilot olduğunu söyledi.

Yuki Tsunoda, son yıllarda Formula 1'e giden basamakları çok hızlı şekilde çıktı.

2018'de katıldı Japonya Formula 4 serisinde şampiyonluk ipini göğüsleyen genç sürücü, ertesi yıl FIA F3'te dokuzuncu oldu ve aynı yıl Euro Formula Open'ı dördüncü sırada bitirdi.

2020'de FIA F2'ye geçen ve buradaki ilk yılında üç galibiyet ile yedi podyum alan Tsunoda, Özellikle ilk sekiz yarışta ve Mugello yarışlarında hem şanssızdı hem de hatalar yaptı.

Sezonu buna rağmen üçüncü bitiren genç sürücü, yeni sezonda AlphaTauri ile F1'de yarışacak ve Pierre Gasly'nin yeni takım arkadaşı olacak.

Tsunoda hakkındaki soruya yanıt veren Gasly, "O, eğlenceli biri!"

"Açıkçası, her hafta sonu Formula 2 ve Formula 3'ü seyrediyorum. Bunu yapmak istiyorum çünkü bu yarışlar genellikle çok eğlenceli oluyor."

"Bence Yuki çok iyi bir iş yaptı. Birkaç yarış kazandı, onu birkaç kez pole alırken ve iyi yarışlar çıkarırken gördük. Sanırım bazı noktalarda, şampiyonada onu geriye düşürecek bazı büyük puanlar kaybetti... Nedenlerini tam hatırlamıyorum, bazıları kontrolünün dışında, bazılarıysa yaptığı şeylerle alakalıydı."

"Ama genel olarak çok iyi performans gösterdiğini düşünüyorum."

"Abu Dhabi'de pist yürüyüşüne beraber katıldık, ama koştuğumuz için çok fazla konuşmadık! Bunun dışında onu misafirhanede gördüm ve iyi bir adama benziyor." dedi.

 
2020'de en çok günün pilotu seçilen isim Verstappen oldu

Önceki haber

2020'de en çok günün pilotu seçilen isim Verstappen oldu

Sonraki haber

Russell: "Williams aracıyla kalkış yapmak çok zor"

Russell: "Williams aracıyla kalkış yapmak çok zor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Verstappen, Kvyat'ın eski kız arkadaşıyla aşk yaşıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, Kvyat'ın eski kız arkadaşıyla aşk yaşıyor

McLaren 2021'de Mercedes'le olan farkını kapatabilecek mi?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren 2021'de Mercedes'le olan farkını kapatabilecek mi?

Gasly: "Tsunoda iyi ve eğlenceli bir pilota benziyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Gasly: "Tsunoda iyi ve eğlenceli bir pilota benziyor"

Badoer: "Mick Schumacher benim için bir oğul gibi!"
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Badoer: "Mick Schumacher benim için bir oğul gibi!"

Russell: "Williams aracıyla kalkış yapmak çok zor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "Williams aracıyla kalkış yapmak çok zor"

2020'de en çok günün pilotu seçilen isim Verstappen oldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020'de en çok günün pilotu seçilen isim Verstappen oldu

Haas'la yolları ayıran Jack & Jones, Mazepin'in videosunu kınadı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas'la yolları ayıran Jack & Jones, Mazepin'in videosunu kınadı

Son Haberler

Russell: "Williams aracıyla kalkış yapmak çok zor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "Williams aracıyla kalkış yapmak çok zor"

Gasly: "Tsunoda iyi ve eğlenceli bir pilota benziyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Gasly: "Tsunoda iyi ve eğlenceli bir pilota benziyor"

2020'de en çok günün pilotu seçilen isim Verstappen oldu
F1 Formula 1 / Son dakika

2020'de en çok günün pilotu seçilen isim Verstappen oldu

Badoer: "Mick Schumacher benim için bir oğul gibi!"
F1 Formula 1 / Haberler

Badoer: "Mick Schumacher benim için bir oğul gibi!"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

15s
2
Formula 1

Verstappen, Kvyat'ın eski kız arkadaşıyla aşk yaşıyor

14s
3
Formula 1

McLaren 2021'de Mercedes'le olan farkını kapatabilecek mi?

13s
4
Formula 1

Gasly: "Tsunoda iyi ve eğlenceli bir pilota benziyor"

1s
5
Formula 1

Badoer: "Mick Schumacher benim için bir oğul gibi!"

2s

Son Haberler

Russell: "Williams aracıyla kalkış yapmak çok zor"
F1

Russell: "Williams aracıyla kalkış yapmak çok zor"

Gasly: "Tsunoda iyi ve eğlenceli bir pilota benziyor"
F1

Gasly: "Tsunoda iyi ve eğlenceli bir pilota benziyor"

2020'de en çok günün pilotu seçilen isim Verstappen oldu
F1

2020'de en çok günün pilotu seçilen isim Verstappen oldu

Badoer: "Mick Schumacher benim için bir oğul gibi!"
F1

Badoer: "Mick Schumacher benim için bir oğul gibi!"

McLaren 2021'de Mercedes'le olan farkını kapatabilecek mi?
F1

McLaren 2021'de Mercedes'le olan farkını kapatabilecek mi?

Son Videolar

F1 2021’s runners and riders 01:21
Formula 1
30 Ara 2020

F1 2021’s runners and riders

McLaren dominance in F1: Senna and Prost 01:35
Formula 1
24 Ara 2020

McLaren dominance in F1: Senna and Prost

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.