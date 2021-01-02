Gasly: "Tsunoda iyi ve eğlenceli bir pilota benziyor"

Yuki Tsunoda, son yıllarda Formula 1'e giden basamakları çok hızlı şekilde çıktı.

2018'de katıldı Japonya Formula 4 serisinde şampiyonluk ipini göğüsleyen genç sürücü, ertesi yıl FIA F3'te dokuzuncu oldu ve aynı yıl Euro Formula Open'ı dördüncü sırada bitirdi.

2020'de FIA F2'ye geçen ve buradaki ilk yılında üç galibiyet ile yedi podyum alan Tsunoda, Özellikle ilk sekiz yarışta ve Mugello yarışlarında hem şanssızdı hem de hatalar yaptı.

Sezonu buna rağmen üçüncü bitiren genç sürücü, yeni sezonda AlphaTauri ile F1'de yarışacak ve Pierre Gasly'nin yeni takım arkadaşı olacak.

Tsunoda hakkındaki soruya yanıt veren Gasly, "O, eğlenceli biri!"

"Açıkçası, her hafta sonu Formula 2 ve Formula 3'ü seyrediyorum. Bunu yapmak istiyorum çünkü bu yarışlar genellikle çok eğlenceli oluyor."

"Bence Yuki çok iyi bir iş yaptı. Birkaç yarış kazandı, onu birkaç kez pole alırken ve iyi yarışlar çıkarırken gördük. Sanırım bazı noktalarda, şampiyonada onu geriye düşürecek bazı büyük puanlar kaybetti... Nedenlerini tam hatırlamıyorum, bazıları kontrolünün dışında, bazılarıysa yaptığı şeylerle alakalıydı."

"Ama genel olarak çok iyi performans gösterdiğini düşünüyorum."

"Abu Dhabi'de pist yürüyüşüne beraber katıldık, ama koştuğumuz için çok fazla konuşmadık! Bunun dışında onu misafirhanede gördüm ve iyi bir adama benziyor." dedi.