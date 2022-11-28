Gasly: "Tsunoda ile arkadaşlığımızı özleyeceğim"
Pierre Gasly, 2023 sezonunda Alpine takımına geçecek ve yeni takım arkadaşı Esteban Ocon olacak. Bu durumu dört gözle beklemesine rağmen Gasly, AlphaTauri'deki takım arkadaşı Yuki Tsunoda'yı özleyeceğini itiraf etti.
Gasly, takımdan ayrılacağı için takım arkadaşı Tsunoda'yı özleyeceğini söylüyor.
Gasly ve Tsunoda, beraber geçirdikleri iki yıl boyunca pist dışında sevimli bir ilişki geliştirdiler ve ikili, genellikle birbirlerinin sosyal medya paylaşımlarında yer alıyor.
Ayrıca AlphaTauri'nin videolarında da görülen çeşitli etkinliklere katıldılar, buna hayranlar arasında oldukça popüler olan bazı karaoke seansları da dahil.
Gasly, aralarında benzersiz bir ilişki olduğunu düşünüyor.
Gasly, sezonun kapanışı olan Abu Dabi Grand Prix'sinden sonra verdiği röportajda, "Tabii ki Yuki'yi özleyeceğim."
"Bence Yuki ile takım arkadaşı olarak sahip olduğumuz ilişki, pek çok takımda görebileceğiniz bir şey değil, bu yüzden oldukça değerliydi."
"Ama bu tarz ayrılıklar, sporun ve kariyerinizin bir parçasıdır. Elbette onu özleyeceğim ve her zaman onun için en iyisini diliyorum." dedi.
Williams ve Porsche henüz görüşme halinde değil
Seidl: "Norris inanılmaz bir sezon geçirdi"
Son Haberler
Seidl: "Ricciardo'nun kararımızı ele alış şeklini takdir ettim"
Andreas Seidl, Daniel Ricciardo'yu 'takdir etti' ve McLaren ile yollarının ayrılmasının sebeplerinden bahsetti.
Resmi: Ferrari, Binotto ile yollarını ayırıyor
Ferrari, takım patronu Mattia Binotto'nun istifasının kabul edildiğini resmen açıkladı.
Rosberg: "F1'de takım patronu olmayacağım"
Nico Rosberg, altı yıl önce Dünya Şampiyonu olarak emekli olduğu Formula 1'e geri dönmek gib ibir plan yapmıyor.
Sainz: "Gelecek yıl şampiyon olabiliriz fakat kusursuz olmamız gerekiyor"
Carlos Sainz, Ferrari'nin gelecek yıl "kusursuz" olmayı başarması halinde şampiyon olabileceği görüşünde.