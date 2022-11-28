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Formula 1 Haberler

Gasly: "Tsunoda ile arkadaşlığımızı özleyeceğim"

Pierre Gasly, 2023 sezonunda Alpine takımına geçecek ve yeni takım arkadaşı Esteban Ocon olacak. Bu durumu dört gözle beklemesine rağmen Gasly, AlphaTauri'deki takım arkadaşı Yuki Tsunoda'yı özleyeceğini itiraf etti.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Gasly: "Tsunoda ile arkadaşlığımızı özleyeceğim"
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Gasly, takımdan ayrılacağı için takım arkadaşı Tsunoda'yı özleyeceğini söylüyor.

Gasly ve Tsunoda, beraber geçirdikleri iki yıl boyunca pist dışında sevimli bir ilişki geliştirdiler ve ikili, genellikle birbirlerinin sosyal medya paylaşımlarında yer alıyor.

Ayrıca AlphaTauri'nin videolarında da görülen çeşitli etkinliklere katıldılar, buna hayranlar arasında oldukça popüler olan bazı karaoke seansları da dahil.

Gasly, aralarında benzersiz bir ilişki olduğunu düşünüyor.

Gasly, sezonun kapanışı olan Abu Dabi Grand Prix'sinden sonra verdiği röportajda, "Tabii ki Yuki'yi özleyeceğim."

"Bence Yuki ile takım arkadaşı olarak sahip olduğumuz ilişki, pek çok takımda görebileceğiniz bir şey değil, bu yüzden oldukça değerliydi."

"Ama bu tarz ayrılıklar, sporun ve kariyerinizin bir parçasıdır. Elbette onu özleyeceğim ve her zaman onun için en iyisini diliyorum." dedi.

 

 

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