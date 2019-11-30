Gasly, Toro Rosso'nun yarış temposundan memnun

Pierre Gasly, ilk antrenman seansında geride kalmasına rağmen ikinci seansta Daniil Kvyat'ın hemen gerisinde onuncu en hızlı zamanın sahibi oldu.

Brezilya'da kariyerinin ilk podyumunu alan Gasly, özellikle yarış temposunun iyi olduğunu dile getirdi.

"İlk antrenman seansı sürekli kesintiye uğradı ve çok fazla tur atamadım. İkinci denemede, yani yeni bir lastik setiyle piste çıktığımda, Daniel ile olan olay ortaya çıktı. Bir sonrakinde ise Kimi'nin arkasında, trafikta kaldım."

"İkinci seans iyi geçti. Daniel ve ben farklı ayar seçeneklerini test ettik. Şimdi takımın analiz edebilmesi için çok fazla verisi var. Bu, hangi yöne gideceğinizi anlamanıza yardımcı olacak. Hızlı bir tur attığımı söyleyemem. Daha fazlasını yapabiliriz. Ama uzun seri halinde atılan turlarda iyiydik. Genel olarak, ikinci antrenmanın gidişatından memnunum."

"Sıralamalarda son bölüme kalmanın mümkün olup olmadığını bilmiyorum. Lastikler çalışırsa, o zaman yedinci sırada yer alma potansiyelimiz var, ancak bir şeyler ters giderse, o zaman 11. bile olabiliriz. Belki bu bize istediğimiz lastiklerle başlama fırsatı verebilir."

"Elbette, mümkün olan en yüksek grid pozisyonunu elde etmek için çabalıyoruz. Fakat bu, gridin ortasındaki yakın mücadeleden ötürü her zaman mümkün olmuyor. Umarım yarın hızlı bir şekilde gelişebiliriz."