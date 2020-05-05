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Formula 1 / Son dakika

Gasly, tepkilere rağmen Red Bull'un kararını gizli tutacak

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Gasly, tepkilere rağmen Red Bull'un kararını gizli tutacak
Ekleyen:
, Editör
5 May 2020 16:59

Pierre Gasly, Formula 1 taraftarları tarafından sosyal medyada tepki çektiğinin farkında olduğunu kabul etse de Red Bull'un kendisini Toro Rosso'ya gönderme kararının arkasındaki bilgileri, markaya duyduğu saygı sebebiyle gizli tutacağını açıkladı.

Fransız sürücü, Toro Rosso ile geçirdiği ilk tam sezonu sonrasında Max Verstappen'in yanına, Red Bull'a transfer edilmişti. Ancak geçen senenin yaz arası öncesinde istikrarsız bir performans sergileyen Gasly, tekrardan Toro Rosso'ya geri gönderildi ve yerine Alex Albon getirildi.

Gasly, sosyal medyada yapılan sert yorumları görmezden gelmenin imkansız olduğunu, ancak bu yorumları kendisi için bir motivasyon aracı olarak kullandığını açıkladı. 

RACER'a konuşan Gasly, şunları söyledi: "2019 ve 2020 bizim jenerasyonumuz oldu, herkes şu an sosyal medyada bulunuyor."

"Seb (Vettel) aramızdaki tek istisna! Onu Instagram hesabı açması için zorluyoruz, çünkü bu günlerde sosyal medya kullanmamak pek de normal bir şey değil."

"Tabii ki de neler olduğunu, insanların sizin hakkınızda neler dediğini görüyorsunuz. Benim hayatımda, çok küçük yaşlarımdan beri insanlar bana 'Senin F1'de yarışman imkansız. Sadece 20 sürücü F1'de yarışıyor, neden bu kadar kasıyorsun?' gibi şeyler diyorlardı. Bu tür negatif düşünceleri ve negatif enerjiyi, kendi içimde pozitife dönüştürmeyi başarabildim. İnsanların gönderdiği ve göndereceği her türlü negatif geri dönüş, beni daha iyi bir yere taşıyor ve daha güçlü yapıyor."

"Birkaç yorum gördüm, ancak bu konsantre olduğum bir şey değil. Bunun gibi şeylerle yaşamaya alıştım. Büyük bir sporcuysanız, hele de sporunuzun en üst seviyesindeyseniz - bu gerek Formula 1'de, gerek futbolda, gerek basketbolda da böyle - yaptığınız her şey için yargılanıyorsunuz. İnsanlar sizin geçmişte neler yaptığınızı ve neden burada olduğunuzu unutuyor - her zaman son performansınıza göre değerlendiriliyorsunuz."

Gasly, bilgi olmadan gelen tepkileri anlayışla karşıladığını, ancak kariyerinin çoğunu Red Bull'a borçlu olduğundan dolayı ekstra bir açıklamada bulunmayacağını açıkladı. 

Gasly, açıklamasına şu şekilde devam etti: "Sadece, insanların tüm bilgilere sahip olmadan yargıladıklarına inanıyorum. Profesyonel bir atlet ve profesyonel bir sürücü olarak konuşmam mümkün değil, gizli kalması gereken bilgiler var. Bu yüzden insanlar, tüm bilgilere sahip olmadan bir varsayımda bulunuyorlar ve bazen haksız duruma düşüyorlar. Ancak bunlar, kendilerinin fikirleri ve ben de bunları kabul ediyorum."

"Olaya kendi açımdan bakarsam, kendimi geliştirmek için ne yapmam gerektiğini biliyorum ve geliştirmem gereken alanları da biliyorum. Red Bull'da bulunurken denediğim tek şey buydu ve Toro Rosso'ya gittiğimde bu bakış açımı değiştirmedim. Bunun neden işe yaradığı konusunda pek çok farklı neden var ve sene sonunda da daha iyi bir sene geçirdik. Bazı nedenler söylendi, bazıları söylenmedi, ancak ne yazık ki insanlar kendi yargılarına sahipler ve ben bunu kabul ediyorum."

"Ben Red Bull anlaşmasına sahip bir sürücüyüm ve onlar sayesinde F1'de yarışıyorum. Altı ayda olanlar, ilişkilerimizi etkilemedi ve benim için yaptıklarını da unutturmadı. Birkaç problem vardı, birkaç zorluk vardı, değiştirilmesi gereken birkaç şey vardı ve eğer bu hikayeye tekrar başlasaydık, pek çok şey farklı olurdu."

"Ancak aynı zamanda ben, onlarla anlaşmalıyım. İyi gitmeyen pek çok şey hakkında konuştuk, ancak medyaya gidip 'Bu doğru değildi ve şu tamamen yanlıştı.' demek bana bağlı bir şey değil. Doğru olan bir tavır değil ve bu yüzden yapmıyorum."

"Tabii ki de bazen negatif düşüncelerle ve negatif enerjiler ile uğraşmanız gerekiyor, ancak orada bulunan pek çok kişi size pozitif bir enerji ve pozitif bir hava katıyor. Ben, bana pozitif hava katan insanlara odaklanıyorum ve beni destekleyenleri göz önüne alıyorum."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Pierre Gasly
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al , Toro Rosso Şimdi al
Editör Efe Kahya

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