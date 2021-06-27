Gasly, ''tek virajlık'' yarıştan sonra hüsrana uğramış

Güçlü antrenmanlar ve sıralama turları geçiren Gasly, Red Bull Ring'deki yarışa altıncı sıradan başladı. Ancak Fransız sürücü geçirdiği güçlü hafta sonunu Steiermark Grand Prix'sinde sürdüremedi ve yarışa ilk turda veda etti.

Red Bull Ring'in birinci virajında Charles Leclerc'le temas eden Gasly'nin aracının arka lastiği patladı ve sonrasında pite giren AlphaTauri pilotu, yarıştan çekildi.

Bu yarış, Fransız pilotun Bahreyn'den beri ilk kez puan almadığı bir hafta sonu oldu.

Yarıştan sonra Canal+'un mikrofonlarına konuşan Gasly şu ifadeleri kullandı: ''Yarışı tamamlayamamak çok hüsran verici. Bugüne kadar çok iyi bir hafta sonu geçirdik ve bu kolay olmadı. Bugün en azından Norris'in arkasında olabilirdik ancak bir virajdan fazla gidemedik.''

Hakemler Gasly ve Leclerc'in teması hakkında herhangi bir soruşturma açmadı ve Gasly de bu olayda bir suçlu aramak istemediğini belirtti.

''Dürüst olmak gerekirse, bu olan şeyleri değiştirmeyecek. Henüz, tüm görüntüleri görmedim ancak yazık oldu.''

Fransız pilot, altı yarış üst üste puan aldıktan sonra bu yarışta alamamasını düzeltmek için, bir sonraki hafta gerçekleştirilecek olan Avusturya Grand Prix'sinde tekrar iyi bir performans sergilemek olacağını ekledi.

''Tüm yarışlarda puan almanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu hafta sonu iyi bir performansımız vardı ve bugün yarışa kadar yapmamız gereken her şeyi iyi şekilde yaptığımızı düşünüyordum. Olumlu kalmalıyız, önümüzdeki hafta sonu için kendimizi geliştirmeliyiz, puan alabilmeliyiz ve elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız.''