Gasly: "Tek turda iyiyiz ancak yarış temposu üzerinde çalışmak gerekiyor"

Pierre Gasly, cuma günkü antrenmanların her ikisinde de ilk dörde girmeyi başardı ve hatta ikinci seansta, iki Mercedes'in en yakın rakibiydi.

Günün ardından konuşan Gasly şöyle dedi: "Bugünden gerçekten keyif aldığımı söylemem lazım. Hız gerçekten çok yüksek, bu yüzden virajlardan geçtiğimiz hız çılgınca. Oldukça fazla adrenalin patlaması yaşıyoruz ve bence bugün bizim için gerçekten çok iyi geçti."

"Bu sabah dördüncüydük ve akşam da üçüncü sırada yer aldık. Aracın hızından gerçekten memnunum fakat uzun sürüşler üzerinde yapılacak daha fazla iş var."

"Takım olarak cuma günleri genellikle oldukça iyi bir iş çıkardığımızı biliyoruz. Bu yüzden hâlâ yapmamız gereken çalışmalar var ve biraz daha fazla performans bulmamız gerektiğine inansam da, yarın için kendimden oldukça eminim. Esas olarak pazar günü performansımızı geliştirmemiz gerekiyor."

"Yarış temposunun, genel olarak daha fazla zorluk çektiğimiz bir yer olduğunu biliyoruz ve bugün yaptığımız uzun sürüşlerde kendimi pek iyi hissetmiyordum. Bu yüzden o tarafta yapacak çok fazla işimiz olduğuna inanıyorum. Bunun ötesinde pistte sürüş yapmak çok keyifli ve cumartesi günü için iyimserim."

Takım arkadaşı Yuki Tsunoda ise ilk seansta 15. olurken, ikinci seansta kendisine sekizinci sırada yer buldu.

Tsunoda, "İlk sektör gerçekten çok özel. Hiç bu tür virajlarda sürüş yapmadım."

"Açıkçası çok keyif aldım, 13. viraja kadarki kısım benim için tamamen yeni bir deneyimdi. Bence ikinci ve üçüncü sektör, birinci sektöre kıyasla tamamen farklı türde virajlara sahip, yine de keyifli ve genel olarak güzel bir gün oldu."

"Bugünkü temponun gayet iyi olduğuna inanıyorum. Farklı hamurlara uyum sağlamam lazım: Sert lastik iyiydi ama yumuşak lastikte, sert lastikteki kadar iyi hissetmedim."

"Yine de genel olarak iyi bir tempomuz vardı." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images