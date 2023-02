Gasly, takımla yakından çalışmak için sabırsızlanıyor

Haberi dinle

Uzun süredir bünyesinde bulunduğu Red Bull'dan, dolayısıyla AlphaTauri'den ayrılan Gasly, gelecek sezon Alpine için yarışacak ve ilk kez kariyerinin iplerini elinde bulunduracak.

A523'ün lansmanında Alpine tulumlarıyla ilk kez görüntülenen Gasly, yeni sezona sıkı hazırlandığını ve takımla yakından çalışmaya devam edeceğini söylüyor.

Gasly, "Sezon yaklaştıkça benim için heyecan kesinlikle artıyor. Resmi olarak Alpine pilotu olmak benim için bir onur ve takıma tamamen entegre olmak için sabırsızlanıyorum."

"Önümüzdeki yıla hazırlanmak ve kariyerimin bu yeni bölümüne başlamak için takımla şimdiden çok zaman geçirdim. Bugüne kadarki destekleri ve beni bulunduğum noktaya getirdikleri için Red Bull Racing'e özellikle müteşekkirim, ancak şu anda bunun temiz bir sayfa, yeni bir başlangıç olduğunu ve geleceğimin kendi ellerimde olduğunu hissediyorum."

"Şu anda benim odak noktam takımla yakın bir şekilde çalışmak ve Alpine'in hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için tutarlı bir şekilde güçlü sonuçlar elde etmek."

Alpine A523 Fotoğraf: Alpine

"Her şeyden önce, yaptığım her işte sıkı çalışmaya ve bağlılığa değer veriyorum. Takım çalışmasından ve hedeflediğim her şeye ulaşmak için çevremdeki insanlarla yakın çalışmaktan keyif alıyorum.

"Açıkçası hemen hızlanmak istiyorum, ancak hemen %100'e ulaşmanın kolay olmayacağını bildiğim için gerçekçi olacağım. Hazırlık sürecimde sıkı çalışmaya devam edeceğim, aracı geliştirmek için mühendislere tutarlı geri bildirimler vereceğim ve şampiyonada takıma fayda sağlayacak güçlü sonuçlar elde edeceğim." dedi.

Gasly'nin takıma katılmasının taraftar nezdinde heyecan yaratmasının diğer sebebi ise hiç şüphesiz ki takım arkadaşı Esteban Ocon.

Uzun süredir birbiriyle konuşmayan iki çocukluk arkadaşının Alpine'de birlikte yarışacak olmasının takım içi dinamikleri nasıl etkileyeceği merak konusu.

Bu konuda iyimser davranan Gasly, "Esteban ve ben birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz ve birlikte yarışarak büyüdük. İkimizin F1'de olması zaten özel bir hikaye, ancak yarış galibiyetine ulaşmamız ve bir Fransız takımında takım arkadaşı olmamız daha da özel."

"Fransa'yı bu sporda temsil etmek gerçek bir onur ve Esteban'ın yanında Alpine'e katılmam bu onuru daha da özel kılıyor. Birbirimizi motive etmeli ve takımı harekete geçirmeliyiz." dedi.