Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 İspanya GP

Gasly: "Takımın mücadelesiyle gurur duyuyorum"

Alpine pilotu Pierre Gasly, Barselona'da cuma gününün ardından Monako GP sonucu için yaşanan tartışmalı süreci değerlendirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Monako Grand Prix'sini üçüncü sırada noktalayan Pierre Gasly, pit yolunda hız sınırını ihlal ettiği gerekçesiyle zaman cezası almış ve yedinciliğe gerilemişti. Bunun sonucunda podyuma Isack Hadjar çıkmıştı.

Yarışın ardından Alpine, Gasly’nin pit yolundaki hız sınırını aşmadığına dair kanıtlar sunarak 'yeniden inceleme hakkı' talebinde bulunmuştu.

Perşembe günü yapılan resmi açıklamada hız ölçümlerinde hata yapıldığı belirtildi ve ardından Pierre Gasly'e verilen cezalar iptal edildi. Böylece Gasly, Monako Grand Prix'sini podyum pozisyonunda tamamlamış oldu.

Barselona'da konuyla ilgili konuşan Gasly, "Pazar gecesi gerçekten çok kötü hissettim. Çok karışık duygular vardı; performans açısından gururluydum ama tüm karar süreci ve durum nedeniyle çok üzgündüm. Bu süreçte bir adaletsizlik olduğunu hissettim ve bundan sonra ne olacağından emin değildim."

"Takım inanılmaz bir iş çıkardı. Formula 1'i ve FIA'yı şeffaflıkları ve herkesin sorumluluklarını kabul etmesi nedeniyle takdir ediyorum. Bu tür durumlar, dünya şampiyonluğu gibi büyük hedeflerin olduğu sporlarda her zaman karmaşık olabilir. Ama bugün spor adına büyük bir adım atıldı."

Gasly, kendisine önerilen sembolik jestler veya kutlamaların yaşanan kaybı telafi etmeyeceğini açık şekilde ifade etti: "Elbette bu kaybettiklerimi geri getirmez. Bunu zaten kabul ettim. Orada durup podyumu görmek, takım arkadaşlarımla o anı paylaşmak isterdim. Bunlar kariyeri özel kılan anlar."

"Bu olmadı ve artık bunu değiştiremeyiz. Başka bir zamanda tekrar deneyebiliriz."

Fransız pilot, buna rağmen takımının verdiği desteğin kendisi için çok değerli olduğunu belirtti: "Takımın beni ne kadar desteklediği ve davamızı ne kadar sahiplendiğiyle gurur duyuyorum. Bu çok iyi bir haber ama cuma sabahı kutlama yapmak biraz garip hissettiriyor.”

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Mekies: “Hafta sonu henüz bitmedi, farkı kapatmak için çok çalışacağız”

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Zeynep Taş

Hamilton: "Aracımla ne yapacağımı tam olarak bilmiyorum"

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Hamilton: "Aracımla ne yapacağımı tam olarak bilmiyorum"

Norris: "Araç son haftalara göre daha iyi çalışıyor"

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Norris: "Araç son haftalara göre daha iyi çalışıyor"

Ralf'ten ilginç iddia: "Stroll, Newey'i Monako'ya gelmeye zorladı"

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Ralf'ten ilginç iddia: "Stroll, Newey'i Monako'ya gelmeye zorladı"

Son Haberler

Hamilton: "Aracımla ne yapacağımı tam olarak bilmiyorum"

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Hamilton: "Aracımla ne yapacağımı tam olarak bilmiyorum"

Verstappen: “Bu hafta sonu ön grupta rekabet edebileceğimizi sanmıyorum”

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Verstappen: “Bu hafta sonu ön grupta rekabet edebileceğimizi sanmıyorum”

Pirelli'nin 500. yarışına özel hazırlanan kitap İspanya'da tanıtıldı

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Pirelli'nin 500. yarışına özel hazırlanan kitap İspanya'da tanıtıldı

Gasly: "Takımın mücadelesiyle gurur duyuyorum"

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Gasly: "Takımın mücadelesiyle gurur duyuyorum"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle