Gasly: "Takımın mücadelesiyle gurur duyuyorum"

Monako Grand Prix'sini üçüncü sırada noktalayan Pierre Gasly, pit yolunda hız sınırını ihlal ettiği gerekçesiyle zaman cezası almış ve yedinciliğe gerilemişti. Bunun sonucunda podyuma Isack Hadjar çıkmıştı.

Yarışın ardından Alpine, Gasly’nin pit yolundaki hız sınırını aşmadığına dair kanıtlar sunarak 'yeniden inceleme hakkı' talebinde bulunmuştu.

Perşembe günü yapılan resmi açıklamada hız ölçümlerinde hata yapıldığı belirtildi ve ardından Pierre Gasly'e verilen cezalar iptal edildi. Böylece Gasly, Monako Grand Prix'sini podyum pozisyonunda tamamlamış oldu.

Barselona'da konuyla ilgili konuşan Gasly, "Pazar gecesi gerçekten çok kötü hissettim. Çok karışık duygular vardı; performans açısından gururluydum ama tüm karar süreci ve durum nedeniyle çok üzgündüm. Bu süreçte bir adaletsizlik olduğunu hissettim ve bundan sonra ne olacağından emin değildim."

"Takım inanılmaz bir iş çıkardı. Formula 1'i ve FIA'yı şeffaflıkları ve herkesin sorumluluklarını kabul etmesi nedeniyle takdir ediyorum. Bu tür durumlar, dünya şampiyonluğu gibi büyük hedeflerin olduğu sporlarda her zaman karmaşık olabilir. Ama bugün spor adına büyük bir adım atıldı."

Gasly, kendisine önerilen sembolik jestler veya kutlamaların yaşanan kaybı telafi etmeyeceğini açık şekilde ifade etti: "Elbette bu kaybettiklerimi geri getirmez. Bunu zaten kabul ettim. Orada durup podyumu görmek, takım arkadaşlarımla o anı paylaşmak isterdim. Bunlar kariyeri özel kılan anlar."

"Bu olmadı ve artık bunu değiştiremeyiz. Başka bir zamanda tekrar deneyebiliriz."

Fransız pilot, buna rağmen takımının verdiği desteğin kendisi için çok değerli olduğunu belirtti: "Takımın beni ne kadar desteklediği ve davamızı ne kadar sahiplendiğiyle gurur duyuyorum. Bu çok iyi bir haber ama cuma sabahı kutlama yapmak biraz garip hissettiriyor.”