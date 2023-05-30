Gasly, takımın kendisini yağmurdan önce pite almasından memnun değil
Pierre Gasly, yağmur öncesi orta hamura geçiş kararını anlamlandıramıyor ve hayal kırıklığına uğradığını açıkça itiraf ediyor.
Yarışa sert lastiklerle başlayan ve geç pit stratejisiyle yükselen Gasly, yağmur başlamadan birkaç tur önce orta hamura geçiş yaptı.
Yağış hızlandıktan sonra bir pit daha yapmak zorunda kalan Gasly'nin yeniden yedinciliğe gerilemesi kaçınılmazdı, damalı bayrağı da yedinci sırada gördü.
Takım arkadaşı Esteban Ocon'un podyuma çıkmasından memnun kaldığını belirten Gasly, kendi stratejisinden ise memnun değil.
Motorsport.com'a konuşan Gasly, "Yarışımla ilgili olarak hayal kırıklığına uğradığımı ve kafamın karıştığını söylemeliyim, nitekim yağmurun geldiği belliyken orta hamura geçtim. Aslında yola devam etmek için müthiş bir fırsata sahiptim."
"Takımdan bunu istedim, ancak pite geldim, iki tur sonra da yağmur başladı. Neden böyle bir hamle yaptığımızı gözden geçirmemiz gerek, yarışı dördüncü tamamlayabilirdik."
"Podyumu da hesaba katarsak güzel bir gündü, fakat geliştirmemiz gereken birkaç şey var. Sonraki sefer bunu da başaracağız." dedi.
Pierre Gasly, Alpine A523
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
"Yağmurun geldiği turlar heyecan vericiydi. Birkaç ufak tehlike atlattım, yol tutuşu son derece düşüktü, görüş çok azdı, sürekli mavi bayraklarla karşılaştım."
"Çok zordu ama bana geçen seneki yarışın başlangıcını hatırlattı. Eğlenceliydi."
"Sanırım 5. viraja inerken 'kötü bir şey olacak' gibi hissettiğim bir tur vardı. Pistin hangi bölümünde olduğuna bağlıydı, bazı bölgeler kuruyordu ve kuru alanlar vardı, bazıları ise çok ıslaktı.
"İki Ferrari'nin arasına girerek yapabileceğimiz en iyi işi yaptığımızı düşünüyorum, ancak daha iyi bir kararla üç sıra daha kazanabilirdik."
"Her şeye rağmen performans açısından takım için hala çok olumlu bir gün, tüm yıl boyunca gösterdiğimiz en iyi performans, umarım buradan ilerleyebiliriz." dedi.
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