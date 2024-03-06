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Gasly, "Takımda olumlu değişiklikler görüyorum"

Pierre Gasly, Alpine teknik direktörü Matt Harman'ın ayrılmasının "sürpriz" olduğunu ancak Formula 1 takımının yaptığı değişikliklerin uzun vadede işe yarayacağına inandığını söyledi.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Pierre Gasly, Alpine A524

Pierre Gasly, Alpine A524

Simon Galloway / Motorsport Images

Alpine, 2023 sezonunu altıncı sırada tamamladıktan sonra Bahreyn'de sezona griddeki en yavaş araç olarak başladı.

Enstone ekibi kısa süre sonra simülatörde, 2024 için konsept değişikliği için ilk başta bir adım atılması gerektiğini ve rekabet gücünü yeniden kazanmak için daha fazla güncelleme gerektirdiğini fark etti.

Alpine'de teknik direktör Matt Harman ve Dirk de Beer'in istifasıyla personel değişimi devam ediyor.

Onların yerine Alpine, yenilenen teknik departmanlar için üç sütunlu bir yapıya geçiş yaptılar.

Kısa vadeli acılara rağmen Gasly, takım patronu Bruno Famin'in yaptığı değişikliklerin uzun vadede işe yarayacağına inanıyor, ancak Harman'ın istifası Gasly için sürpriz olmuş.

Gasly, "Bu benim içi bir sürpriz oldu. Çünkü Matt'e oldukça yakındım, takımın içine girdim, biraz felsefeyi anlamaya çalıştım, bu yeni araçta yaptığımız değişiklikleri anladım." 

"Bu yüzden, açıkçası, biraz sürpriz oldu. Açıkçası bunu biraz daha önceden biliyordum."

"Günün sonunda işime odaklanmayı tercih ediyorum. Aracı hızlı süreceğim, takımı ileriye taşıyacağım ve onlara net geri bildirimler vereceğim. Enerjimi de buna harcıyorum." dedi.

Teknik kadrodaki revizyonun doğru yol çözüm olmadığı sorulduğunda ise Gasly, "Bunu zaman gösterecek."

"Renault'ya güveniyorum, Luca'ya [de Meo, Renault CEO'su] güveniyorum, takımı ileriye taşıyacak sorumlu kişilere güveniyorum."

Mechanics of the Alpine F1 Team work on the car of Pierre Gasly, Alpine A524

Mechanics of the Alpine F1 Team work on the car of Pierre Gasly, Alpine A524

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Çelişkili olduğunu biliyorum ama takım içinde pek çok olumlu değişim yaşanıyor."

"Operasyonlar, süreçler, sahip olduğumuz zihniyet ve kendimizi yansıtma açısından."

"Yaptığımız çalışmalarda, geri bildirimlerde ve incelemelerde, daha fazla ayrıntıya girdiğimizi ve herkesten gerçekten son yüzdeyi bulmaya çalıştığımızı görüyorum. İnsanlar bu süreci takdir ediyor. Olumlu bir değişim görüyorum."

"Açıkçası, bu şu anda yarış pistinde 0.2 saniye daha hızlı olduğumuz anlamına gelmiyor. Çünkü araç bize ihtiyacımız olan yol tutuşu sağlamıyor. Ancak uzun vadede takım olarak gitmemiz gereken yönün kesinlikle bu olduğundan eminim." dedi.

Takım arkadaşı Esteban Ocon da benzer şekilde Famin'in motor sporlarındaki zengin deneyiminin takımı ileriye taşımaya yardımcı olacağını umuyor.

Ocon, "Bruno'ya ve yaptığı seçimlere güveniyorum."

"Kristal bir kürem yok ama Bruno farklı kategorilerde kazanma deneyimi olan biri bu çok iyi ve çok değerli." dedi.

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