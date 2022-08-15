Gasly: "Takım olarak verdiğimiz emeğin karşılığını alamıyoruz"

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Son iki senedir AlphaTauri'ye tarihinin en iyi dönemini yaşatan Gasly, geçen sene takımın topladığı 142 puanın 110'una imza atmış ve bir de podyum elde ederek takımın şampiyonada altıncı olmasına büyük katkı sağlamıştı.

Ancak yeni kurallara uyum sağlamayan AlphaTauri ciddi oranda gerilemiş durumda. Gasly yalnızca 16 puan toplayabilirken, takım arkadaşı Tsunoda ise 11 puanda kaldı ve takım şu anda şampiyonada sekizinci.

En büyük sıkıntı ise takımın son beş yarıştır puan alamaması. En son Gasly'nin Azerbaycan'daki beşinciliğiyle hanesine 10 puan yazdıran takım, o günden beri puana hasret.

Takımda olup bitenler hakkında Autosport'a konuşan Gasly, "Böyle anlarda, bir lider olarak, birlik olmamız ve herkesi bir arada tutmamız, aynı amaç için çalışmamız gerektiğine inanıyorum."

"Bu kolay değil, çünkü hepimiz insanız ve insanlar günün sonunda işin meyvesini görmek istiyor. Şu anda hepimiz çok çalışıyoruz ama ürettiğimiz bu emeğin karşılığını alamıyoruz."

"İyi sonuçlar alabileceğimize işaretler var, ancak nesnel olarak bakarsak, daha rekabetçi bir orta grupta puan alabilmek geçen yıla göre çok daha zor."

"Artık Williams veya Haas gibi net şekilde geride olan takımlar yok. Dördüncü takımdan son takıma kadar herkes puan mücadelesi veriyor."

"Bu sadece, geçen yıl hala ilk 10'a yakın olacağınız yerde biraz geri adım atarsanız, şimdi fiyatı biraz daha fazla ödüyorsunuz demektir."

"Bunun anlamı şu; herhangi bir hata yaptığınızda eskiye göre çok daha büyük bir bedel ödemek zorundasınız."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Photo by: Red Bull Content Pool

Takımın belli koşullarda iyi performans gösterdiğini söyleyen Gasly, "Şu an içinde bulunduğumuz durum biraz takıma katıldığım ilk sezona, yani 2018'e benziyor. Her şeyin işe yaradığı çok özel bir yarış geçirdiğimizi hatırlıyorum. Bu yıl Bakü'de elde ettiğimiz beşincilik, o sene dördüncü olduğumuz Bahreyn'e benziyordu."

"Çok özel pistlerde ve belirli koşullarda çok şaşırtıcı performanslar gösterdiğimiz parıltılı anlarımız vardı, ancak geri kalan yarışlarda sonucu etkileyen çok fazla şanssızlık veya benzeri olaylar yaşandı. Bu epey sinir bozucu."

“Çok istediğiniz tek bir hedef için çalışırken bir anda işlerin yolunda gitmediğini görüyorsunuz, bu da başa çıkması kolay bir durum değil." dedi.