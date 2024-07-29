Gasly: "Takım olarak çok fazla hata yapıyoruz"
Pierre Gasly, Alpine'in zor bir sezon geçirdiğini ve sürekli olarak hata yaptığını dile getirdi.
Pierre Gasly, Alpine A524
Fotoğraf: Erik Junius
Gasly, 12. sıradan başladığı yarışta iki sıra kaybederek damalı bayrağı 14. sırada geçti.
Alpine pilotu, 2024 sezonunun ilk bölümünün takım için oldukça zor geçtiğini ve adeta 'sorun üstüne sorun' yaşadıklarını anlattı.
Yarış sonrası medyaya konuşan Gasly, "Araç düzlüklerde kesinlikle berbattı."
"Motor sıcaklığıyla ilgili bir sorun yüzünden her turda yaklaşık 0.7 saniye bir kaybettim. Bu gerçekten çok sinir bozucuydu."
"Son üç haftadır adeta sorun üstüne sorun yaşamaya devam ettim. Direksiyon yarış boyunca garipti ve yanlış stratejiler seçtik. Takım olarak çok fazla hata yapıyoruz."
"Kısacası, zor bir sezon başlangıcı oldu. Yılın ilk bölümünde 10 puan topladık. Bu yüzden yılın ikinci bölümünde çok daha iyisini yapmamız gerekiyor." dedi.
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