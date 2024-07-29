Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Belçika GP

Gasly: "Takım olarak çok fazla hata yapıyoruz"

Pierre Gasly, Alpine'in zor bir sezon geçirdiğini ve sürekli olarak hata yaptığını dile getirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Pierre Gasly, Alpine A524

Pierre Gasly, Alpine A524

Fotoğraf: Erik Junius

Gasly, 12. sıradan başladığı yarışta iki sıra kaybederek damalı bayrağı 14. sırada geçti.

Alpine pilotu, 2024 sezonunun ilk bölümünün takım için oldukça zor geçtiğini ve adeta 'sorun üstüne sorun' yaşadıklarını anlattı.

Yarış sonrası medyaya konuşan Gasly, "Araç düzlüklerde kesinlikle berbattı."

"Motor sıcaklığıyla ilgili bir sorun yüzünden her turda yaklaşık 0.7 saniye bir kaybettim. Bu gerçekten çok sinir bozucuydu."

"Son üç haftadır adeta sorun üstüne sorun yaşamaya devam ettim. Direksiyon yarış boyunca garipti ve yanlış stratejiler seçtik. Takım olarak çok fazla hata yapıyoruz."

"Kısacası, zor bir sezon başlangıcı oldu. Yılın ilk bölümünde 10 puan topladık. Bu yüzden yılın ikinci bölümünde çok daha iyisini yapmamız gerekiyor." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Russell'ın Spa'da diskalifiye olmasının sebebi aşınmış lastikleri miydi?

Öne Çıkan Yorumlar

Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
F1, Las Vegas ile arasındaki bağları güçlendiriyor

F1, Las Vegas ile arasındaki bağları güçlendiriyor

Formula 1
Belçika GP
F1, Las Vegas ile arasındaki bağları güçlendiriyor
Ralf: "Norris'in psikolojik desteğe ihtiyacı var"

Ralf: "Norris'in psikolojik desteğe ihtiyacı var"

Formula 1
Belçika GP
Ralf: "Norris'in psikolojik desteğe ihtiyacı var"
Ralf: "Red Bull, Newey'in yerini dolduramıyor"

Ralf: "Red Bull, Newey'in yerini dolduramıyor"

Formula 1
Belçika GP
Ralf: "Red Bull, Newey'in yerini dolduramıyor"

Son Haberler

WRC, Finlandiya'da neden sanal virajları devreye sokuyor?

WRC, Finlandiya'da neden sanal virajları devreye sokuyor?

WRC WRC
Finlandiya Rallisi
WRC, Finlandiya'da neden sanal virajları devreye sokuyor?
Marko: "2025'te kartlar yeniden dağıtılacak"

Marko: "2025'te kartlar yeniden dağıtılacak"

F1 Formula 1
Belçika GP
Marko: "2025'te kartlar yeniden dağıtılacak"
Ferrari yeniden zirveyi hedefliyor!

Ferrari yeniden zirveyi hedefliyor!

F1 Formula 1
Belçika GP
Ferrari yeniden zirveyi hedefliyor!
Eski Alpine takım patronu Szafnauer, yeni bir ABD F1 projesine dahil olduğunu açıkladı

Eski Alpine takım patronu Szafnauer, yeni bir ABD F1 projesine dahil olduğunu açıkladı

F1 Formula 1
Belçika GP
Eski Alpine takım patronu Szafnauer, yeni bir ABD F1 projesine dahil olduğunu açıkladı

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye