Prime'a abone ol
Önceki / Perez: "Yanlış yaptığımız şeyi bulduk" Sonraki / McLaren, araç gelişimi konusunda "zorlu bir görevle" karşı karşıya
Formula 1 / Katar GP Haberler

Gasly: "Takım emri konusu artık kapandı"

Alpine pilotu Pierre Gasly, son yarıştaki takım emirleri konusunu "geride bıraktığını" söylüyor.

Ekleyen:
Pierre Gasly, Alpine F1 Team

Alpine pilotlarının Japonya GP'de yer değiştirmesi özellikle Pierre Gasly tarafından sert karşılanmış ve yarıştan sonra epey sinirlenmişti.

Bu konu uzun süredir takım içerisinde konuşuluyor.

Katar'da, hâlâ mutsuz hissedip hissetmediği sorusuna Gasly, "Her şey konuşuldu ve bitti. Bunları artık geçmişte bırakıyorum."

"Bu konuda daha fazla yorum yapmayacağım." cevabını verdi.

Renault Başkanı Luca de Meo'nun tüm takımla büyük bir toplantı yaptığı ve bunun takım üzerinde etkili olduğu söyleniyor.

Bu konuda ne düşündüğü sorusuna Gasly, "Evet, o gün simülatördeydim."

"Bence kesinlikle çok ilham vericiydi, takımı ileriye götürmek ve gelişim için zorlamaya yönelikti."

"Yani bana sorarsanız çok olumluydu. Orada olmak harikaydı, bir takım olarak hepimiz birlikteydik." yanıtını verdi.

Sonrasında Katar'la alakalı şunları ekledi: "2021 güzel geçmişti. Harika bir sıralama turları sayesinde  ikinci sıradan başlamıştım."

"Kesinlikle olumlu bir hafta sonuydu. Fernando'nun podyuma çıkması ve Esteban'ın ilk beşte yer almasından ötürü Alpine adına çok pozitif bir hafta sonuydu."

"Takımın burada iyi bir geçmişi var ve umarım bu yıl da böyle olur."

Pierre Gasly, Alpine F1 Team Sergio Perez, Red Bull Racing Press Conference

Pierre Gasly, Alpine F1 Team Sergio Perez, Red Bull Racing Press Conference

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Perez: "Yanlış yaptığımız şeyi bulduk"

McLaren, araç gelişimi konusunda "zorlu bir görevle" karşı karşıya

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Katar GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Katar GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Formula 1
Katar GP

Katar GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları Katar GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Resmi: Acosta, 2024'te Tech3'da Espargaro'nun yerini alacak

Resmi: Acosta, 2024'te Tech3'da Espargaro'nun yerini alacak

MotoGP

Resmi: Acosta, 2024'te Tech3'da Espargaro'nun yerini alacak Resmi: Acosta, 2024'te Tech3'da Espargaro'nun yerini alacak

Perez: "Yanlış yaptığımız şeyi bulduk"

Perez: "Yanlış yaptığımız şeyi bulduk"

Formula 1
Katar GP

Perez: "Yanlış yaptığımız şeyi bulduk" Perez: "Yanlış yaptığımız şeyi bulduk"

Son Haberler

Canlı anlatım: Katar GP sıralama turları

Canlı anlatım: Katar GP sıralama turları

F1 Formula 1
Katar GP

Canlı anlatım: Katar GP sıralama turları Canlı anlatım: Katar GP sıralama turları

Hamilton, Katar'da yine gökkuşağı kask tasarımıyla yarışacak

Hamilton, Katar'da yine gökkuşağı kask tasarımıyla yarışacak

F1 Formula 1
Katar GP

Hamilton, Katar'da yine gökkuşağı kask tasarımıyla yarışacak Hamilton, Katar'da yine gökkuşağı kask tasarımıyla yarışacak

Allison: "Şu anda tur süreleri olması gerekenden 4-5 saniye daha yavaş"

Allison: "Şu anda tur süreleri olması gerekenden 4-5 saniye daha yavaş"

F1 Formula 1
Katar GP

Allison: "Şu anda tur süreleri olması gerekenden 4-5 saniye daha yavaş" Allison: "Şu anda tur süreleri olması gerekenden 4-5 saniye daha yavaş"

Alonso: "Verstappen saygıyı hak ediyor çünkü şartlar zorlu olsa da hiç hata yapmıyor"

Alonso: "Verstappen saygıyı hak ediyor çünkü şartlar zorlu olsa da hiç hata yapmıyor"

F1 Formula 1
Katar GP

Alonso: "Verstappen saygıyı hak ediyor çünkü şartlar zorlu olsa da hiç hata yapmıyor" Alonso: "Verstappen saygıyı hak ediyor çünkü şartlar zorlu olsa da hiç hata yapmıyor"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol