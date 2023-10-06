Gasly: "Takım emri konusu artık kapandı"

Alpine pilotlarının Japonya GP'de yer değiştirmesi özellikle Pierre Gasly tarafından sert karşılanmış ve yarıştan sonra epey sinirlenmişti.

Bu konu uzun süredir takım içerisinde konuşuluyor.

Katar'da, hâlâ mutsuz hissedip hissetmediği sorusuna Gasly, "Her şey konuşuldu ve bitti. Bunları artık geçmişte bırakıyorum."

"Bu konuda daha fazla yorum yapmayacağım." cevabını verdi.

Renault Başkanı Luca de Meo'nun tüm takımla büyük bir toplantı yaptığı ve bunun takım üzerinde etkili olduğu söyleniyor.

Bu konuda ne düşündüğü sorusuna Gasly, "Evet, o gün simülatördeydim."

"Bence kesinlikle çok ilham vericiydi, takımı ileriye götürmek ve gelişim için zorlamaya yönelikti."

"Yani bana sorarsanız çok olumluydu. Orada olmak harikaydı, bir takım olarak hepimiz birlikteydik." yanıtını verdi.

Sonrasında Katar'la alakalı şunları ekledi: "2021 güzel geçmişti. Harika bir sıralama turları sayesinde ikinci sıradan başlamıştım."

"Kesinlikle olumlu bir hafta sonuydu. Fernando'nun podyuma çıkması ve Esteban'ın ilk beşte yer almasından ötürü Alpine adına çok pozitif bir hafta sonuydu."

"Takımın burada iyi bir geçmişi var ve umarım bu yıl da böyle olur."

Pierre Gasly, Alpine F1 Team Sergio Perez, Red Bull Racing Press Conference Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images