Gasly "taban hasarı" yüzünden geride kaldığı için hayal kırıklığı yaşıyor

Fransız sürücü, AlphaTauri'nin güçlü göründüğü hafta sonunda, üçüncü antrenman seansını 3. sırada noktalamıştı ve ardından sıralama turlarının ilk bölümünü 5. sırada bitirdi.

Ancak sonrasında kerblerden birine sert şekilde çıkan ve tabana hasar veren Gasly, sıralama turlarının geri kalan kısmında aynı performansı sergileyemedi ve takım arkadaşı Daniil Kvyat'ın üç sıra gerisinde 9. oldu.

Gasly, "Hislerim biraz karmaşık. Yani üçüncü olduğumuz tempodan sonra açıkçası, durum biraz sinir bozucuydu. Birinci bölümde tabana hasar verdim ve sonrasında o kısmı elimizden geldiğince onarmaya çalıştık."

"İkinci bölümle birlikte durum oldukça zordu. O bölümde bir darbe daha aldık. Tabanın bazı kısımlarını ve bargeboard'un belli bir kısmını kaybettim ve bu hayatı benim için gerçekten zorlaştırdı. Yani tüm bunları düşündüğümüzde, üçüncü bölüme kaldığım için gerçekten mutluydum."

"Elbette biraz hayal kırıklığına uğradık çünkü gördüklerimizden sonra aracın daha fazla potansiyele sahip olduğunu biliyordum. Fakat 8. virajın çıkışındaki kerblerden aldığımız hasardan ötürüp sıkışıp kaldık." dedi.

Gasly her şeye rağmen 9. olduğu için mutlu.

"Sonunda her şeyi hasarı sınırlamakla ilgiliydi ve bence bunu başardık. Bu yüzden üçüncü bölüme kaldığım için hâlâ mutlu olduğumu söyleyebilirim. Şimdi 9. sıradan başlıyoruz, sanırım fena bir nokta değil."

Gasly, aracın kırılganlığından şüphe etse de, güçlü bir yarış çıkarabileceğini düşünüyor.

“Aslında bazı iyi puanlar almayı umuyorum. Bütün hafta sonu boyunca araç içerisinde kendimi güçlü hissediyordum, uzun sürüşlerdeki temponuz iyiydi, bu yüzden -hız anlamında- etrafımızdaki çocuklarla iyi bir savaş verebileceğimizi biliyorum."

"Buradaki asıl mesele dayanıklılık olacak, çünkü dünden bu yana aracın çeşitli parçalarını kaybetmeye devam ediyoruz, mesela aynayı kaybettik, bargboardlar hasar aldı, taban hem ikinci seansta hem de sıralama turlarında hasar aldı."

“Yani dikkat etmemiz gereken tek şey bu, çünkü 87 turluk çok uzun bir yarış olacak ve aracı tek parça halinde tutmalıyız. Ama bunu yaparsak, iyi bir öğleden sonra geçirebileceğimizden ve iyi puanlar alabileceğimizden eminim. "