Gasly, Suudi Arabistan GP'nin son turlarında "acıdan bağırıyormuş"

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Gasly, yaşadığı bu sıkıntı nedeniyle son 15 tur boyunca zorlandı ancak devam etmeyi başardı ve sekizinci sırada finiş gördü.

Fransız pilot ilk bölümde, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Valtteri Bottas ve Kevin Magnussen'den oluşan grubun arkasında güçlü bir yarış geçiriyordu ancak güvenlik aracından önce pite gelerek dezavantajlı duruma düştü.

Gasly'nin tekrar yukarı tırmanarak sekizinci sırada finiş görmesi, Bahreyn'deki korkunç hafta sonunun ve takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın Cidde'de sıralamada ve yarışta yer alamamasının ardından takımı büyük ölçüde rahatlattı.

Bu hafta sonu Gasly için de, debriyaj sıkıntıları ve zemin hasarı dahil olmak üzere bir dizi problem vardı. Bütün bunlar bağırsaklarındaki acıyla birleşince, puan alması onun için sevindirici oldu.

Gasly, Autosport'a, "Puan alabildiğim için gerçekten mutluyum ama pit stop zamanlaması konusunda çok şanssızdım."

"Tam anlamıyla pitten çıkarken güvenlik aracını gördüm. Bu yüzden 14. sıraya düştüm ve tekrar 8. sıraya yükselmeyi başardım. Bence mutlu olabiliriz."

"Kariyerimin en acı verici 15 turuydu. Bağırsaklarımda ne oldu bilmiyorum ama araçta ölüyordum ve acıdan bağırıyordum. Yarış bittiği için memnunum ve sekizinci olmayı başardık."

"Frenlemede ve sola dönülen her virajda sanki biri bağırsaklarımı bıçaklıyor gibi hissettim. İyi değildi."

"Daha çok sağ tarafımda hissettim, bu yüzden doktora gitmem gerek. Son beş tur sadece hayatta kalmakla ilgiliydi ve inanılmaz acı çekiyordum. Sona kadar devam ettim ve yarışı sekizinci tamamladığımız için mutluyum." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Gasly, takımın yaşadığı bir dizi problem nedeniyle endişeli olduğunu ama gelişeceklerine emin olduğunu söyledi.

Gasly, "Dayanıklılık açısından ilk iki hafta sonu çok zordu. Testler çok iyi gitti ve kendimize çok güveniyorduk. Bahreyn'de puan kaybettik. Daha sonra Yuki sıralamada yer alamadı ve yarışa bile başlayamadı."

"Bu nedenle takım olarak bunu görmek acı verici ama çözüm bulacağımıza eminim. Geçtiğimiz yıl ve son birkaç yıldır oldukça dayanıklıydık. Ancak son iki hafta sonu bizim için oldukça zor oldu." dedi.