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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Gasly, Stroll ve Vettel kınama aldı

Pierre Gasly, Sebastian Vettel ve Lance Stroll, cuma günü yarış direktörlerinin talimatına uymadıkları gerekçesiyle kınama aldılar.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Gasly, Stroll ve Vettel kınama aldı
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İkinci antrenman seansında Pierre Gasly, Sebastian Vettel ve Lance Stroll 14. virajın kesilmesi durumunda piste nasıl dönülmesi gerektiğini anlatan yarış direktörü talimatlarını ihlal ettiler.

Yarış direktörü, tüm sürücüleri eğer pist dışına çıkıyorlarsa turuncu dubanın solundan dönmeleri gerektiği konusunda uyarmıştı. Fakat üçü de sağından gitmeyi ve piste o noktadan katılmayı tercih etti.

Şartları da göz önünde bulunduran yarış hakemleri Vettel, Gasly ve Stroll'ün üçüne de kınama cezası verdi.

Gasly ve Vettel bu yılki ilk kınamalarını alırken, Stroll ikinci kınamasını aldı.

Sürücüler bir sezonda en fazla beş kınama alabiliyorlar ve bu sayıya ulaştıkları takdirde 10 sıra grid cezası alıyorlar. Fakat aldıkları beş kınamadan dördünün sürüş ihlalinden kaynaklı olması gerekiyor.

Bu yıl Yuki Tsunoda dört kınama aldı ve eğer bir kınama daha alırsa 10 sıra grid cezası alacak.

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