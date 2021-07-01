Gasly, Steiermark GP'de Leclerc'le olan temasının incelenmemesine şaşırmış

Monakolu pilot, Red Bull Ring'de gerçekleştirilen yarışın ilk turunda pozisyon mücadelesi verirken AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ile temas yaşamış ve Fransız sürücünün sol arka lastiği patlamıştı.

Temasın ardından Leclerc'in de ön kanadı kırıldı ancak yerini korumaya devam etti ve ardından pite gelerek yeni bir ön kanada geçti. Yarışı da yedinci bitirdi. Ancak Gasly, sol arka süspansiyonu kırıldığı için yarışa veda etti.

F1 Yarış Direktörü Michael Masi, başlangıçta olayı inceledi ama temasın normal bir ilk tur olayı olduğuna karar verdi ve bu yüzden, FIA hakemleri tarafında herhangi bir inceleme başlatılmadı.

Gasly bu duruma şaşırdığını söylüyor çünkü bunun FIA tarafından ele alınması gereken bir olay olduğunu düşünüyor. Neden inceleme yapılmadığı konusunda da cuma günü yapılacak sürücüler brifinginde Masi ile konuşacağını söyledi.

Gasly perşembe günü yaptığı açıklamada, "Sonunda benim için gerçekten bir önemi yok ama daha fazla inceleme yapılmadığı için biraz şaşırdığımı söylemem lazım."

"Elbette kasıtlı olarak yapılan bir şey değildi ve Charles'ın kasıtlı olarak yaptığı bir şey de değildi ama kesinlikle yarışım üzerindeki etkisi büyük oldu."

"Özellikle Valtteri'nin pit yolunda aracının kontrolünü kaybetmesine ve kimsenin yarışını etkilememesine rağmen üç sıra grid cezası almasının ardından, böyle bir durum yaşanmasına şaşırdım çünkü benim yarışımı etkiledi."

“Fakat sonunda, sadece kendi yarışımı önemsiyorum ve bu açıdan değiştirilebilecek pek bir şey yok. Bu yüzden muhtemelen, Michael ile bu konuyu konuşacağım." dedi.

F1'in motor sporları şefi Ross Brawn, bu hafta başında yaptığı açıklamada Leclerc'in geçiş denemelerinde sabırsız davrandığını öne sürmüştü ancak Leclerc aynı görüşte değil.

Leclerc, "Aslında tekerlek tekerleğe mücadelelerim açısından oldukça memnunum. Her zaman sınırlarda oluyor ama son yarışa bakarsanız, çok fazla hız kaybetmeden ön bölüme geri dönmemize yardımcı olan şey buydu."

“Her zaman iyi bir denge yakalamak gerekiyor. İlk turda olan şey biraz ileri gitti ama Pierre ile konuştum. Bu açıdan her şey yolunda." dedi.

Gasly, Leclerc'le Steiermark GP sonrası konuştuğunu doğruladı ancak o noktada pek de iyi bir ruh halinde olmadığını dile getirdi.

Fransız, "Yarıştan sonra beni görmeye geldi fakat çok kızgındım. Arkadaş olsanız bile önemi yok. O noktada hâlâ çok üzgündüm."

"Fakat onu tanıyorum, nasıl yarıştığını biliyorum, o adil bir adam ve bunu bilerek yapmadığını görebiliyorsunuz. Bu, çok zordu ama yarışın bir parçası ve bu şeyler arada bir başınıza geliyor.” dedi.