Gasly starttaki hatası nedeniyle kendisine "çok kızgın"

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, yarışa 12. sıradan başlayacaktı ve griddeki cebin biraz ilerisinde durdu.

Bu yüzden de 5 saniye zaman cezası aldı ve bu cezayı pit stopta çekmek zorunda kaldı.

Sonunda yarışı 10. bitiren Gasly, bu değerli kayıp yaşanmasa belki de dokuzuncu olabilirdi.

Bu konuda konuşan Fransız pilot, "Kendime startla ilgili çok kızgınım çünkü çok aptalca bir hataydı. Her zaman startta ve ilk virajda küçük bir avantaja sahip olabileceğimizi bilerek elimden geldiğinde zaman kazanmaya çalışıyorum. Fakat bu kez çok ileri gittim. Bu bana beş saniyeye mâl oldu ve gerçekten aptalca bir hataydı. Sonunda Ocon'un hemen ardında finiş gördüm ve bundan ötürü çok kızgınım."

"Yarışa gelirsek, tüm araçları takip ettiğimiz yarışın ilk kısmı çok zordu. Bence bu, geliştirmemiz gereken bir şey. Ayrıca rüzgarın şiddeti arttığında da çok zordu. Sonrasında son turda geçmem gereken pek çok araç vardı ve oldukça heyecan vericiydi. Güzel savaşlardı."

"Sonunda dokuzuncu sıraya bu kadar yaklaşıp geride kaldığım için hayal kırklığına uğradım. Fakat yine de harika bir yükseliş gerçekleştirdik. Sonunda ilk iki yarıştaki hıza sahip değildik. Bu, anlamamız gereken bir şey çünkü başlangıca kıyasla geriye düştük. Sanırım yapmamız gereken işler var."

AlphaTauri yavaş virajlarda harika görünmüyor ve Portekiz, İspanya ve Monako İtalyan ekip için pek de iyi bir kombinasyon değil.

Gasly, bunun talihsiz bir şey olup olmadığı sorusuna, "Evet, tam olarak öyle. Monako biraz farklı olabilecek özel bir pist. Ancak geliştirmemiz gereken yerler var. Araç kötü değil, potansiyeli ortada, ama sadece her türlü virajda çalışmasını sağlayamadık ve turun her kısmında iyi bir dengeye sahip olması gerekiyor. Her zaman geliştirmemiz gerektiğini düşündüğüm bazı güçlü ve zayıf yönler var. Bunlara bakacağız, takıma güveniyorum ve önümüzdeki yarışlarda ileriye doğru gidebileceğimize inanıyorum."

"Yavaş virajlarda neyi daha iyi yapabileceğimizi anlamamız gerekiyor. Ferrari ve McLaren'a baktığımızda, ileriye doğru büyük adımlar atıyor gibiler. Eğer orta gruptaki savaşta biraz daha yer alabilmek istiyorsak buna ayak uydurmamız lazım." cevabını verdi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Lance Stroll, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images