Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Giovinazzi: "Araç ilk turda büyük hasar aldı" Sonraki / Mazepin: "Hata benim ve Mick'ten özür dilemek beni utandırmaz"
Formula 1 / İtalya GP Haberler

Gasly: “Sprint yarışından itibaren her şey ters gitti”

Pierre Gasly, yarışın ardından verdiği demeçte, hafta sonuna iyi başlasalar da dün gerçekleştirilen sprint yarışın ardından, her şeyin ters gittiğini söyledi.

Gasly: “Sprint yarışından itibaren her şey ters gitti”

AlphaTauri sürücüsü Pierre Gasly, cumartesi günü yapılan sprint yarışında, ilk turda Daniel Ricciardo ile temasının ardından, bariyerlere çarparak yarış dışı kalmıştı.

Daha sonra, aracında parça değişiklikleri yapılan Gasly’nin, yarışa pit yolun başlaması planlanıyordu. Ancak Fransız sürücü, aracındaki belirlenemeyen sorunlar nedeniyle, Pazar günkü yarışa başlayamadı.

Gasly yarışın ardından, “Hafta sonuna çok iyi başlangıç yapmıştık ve sıralama turlarında da iyi performans gösterdik. Ancak dünkü sprint yarışının ardından her şey ters gitti. İlk turlarda, araçta bir sorun olduğunu biliyorduk ama yarıştan önce düzeltemedik.”

“Sorunun ne olduğunu henüz bilmiyoruz ama maalesef aracı yarışa başlatamadık. Bu [Monza], bizim ev yarışımızdı ve iki aracı da kaybetmek ağır oldu.”

“Aracın performansının iyi olduğunu biliyoruz, sadece çok çalışıp bir sonraki yarışa hazırlanmamız gerekiyor.” dedi.

Yarışa başlayamayan diğer Alpha Tauri sürücüsü Tsunoda ise: “Gride ilerlediğimiz turda, araçta mekanik bir problem olduğunu fark ettik. Yarıştan önce bunu düzeltmeye çalıştık ama bu mümkün olmadı. Bu yüzden aracı garaja geri aldık ve yarış başlayana kadar düzeltmeye çalıştık.”

“Mekanikerler, aracı düzeltmekte harika bir iş çıkardı ama maalesef yarışa başlayamadım. Bu araçta daha fazla tur atamamak ve tecrübe kazanamamak zor geliyor. Ancak yeni bir sayfa açacağım ve Rusya’ya odaklanacağım.” yorumunda bulundu.

AlphaTauri teknik direktörü Jody Egginton da hayal kırıklığını gizlemedi.

“Maalesef, bugünkü yarış iki sürücü için de başlamadan bitti. Yuki, gride çıktığı sırada bir fren problemi olduğunu söyledi. Mekanikerler, her ne kadar üzerinde çalışsa da aracı pite geri almak zorunda kaldık. Daha sonra, Pierre’in aracında bir sistem sorunu fark edildi ve onu da pite geri almak zorunda kaldık.”

“Sinir bozucu bir şekilde, Pierre’in Cuma günkü güçlü performansını, bugün puana çevirmeyi başaramadık. Aynı şekilde, Yuki’nin bir yarışa daha çıkarak tecrübe kazanmasını sağlayamadık ve biz de en yakın rakiplerimize karşı yarışamadık.”

“Yine de, paketimiz rekabetçi olduğunu bir kez daha gösterdi ve takımdaki herkes bunu ilerdeki yarışlara taşımak ve en yakın rakiplerimize tekrar yaklaşmak için çabalayacak.” sözlerini ekledi.

Çeviri: Aybike Simay Erden

paylaşım
yorumlar
Giovinazzi: "Araç ilk turda büyük hasar aldı"

Önceki haber

Giovinazzi: "Araç ilk turda büyük hasar aldı"

Sonraki haber

Mazepin: "Hata benim ve Mick'ten özür dilemek beni utandırmaz"

Mazepin: "Hata benim ve Mick'ten özür dilemek beni utandırmaz"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: Verstappen, 3 sıra grid cezası aldı!

14 s
2
Formula 1

İtalya GP: Ricciardo ve McLaren yıllar sonra kazandı, Verstappen-Hamilton çarpıştı!

16 s
3
Formula 1

Hamilton, Verstappen'in kazadan sonra iyi olup olmadığını kontrol etmemesine şaşırmış

11 s
4
Formula 1

Verstappen: "Hamilton beni sıkıştırmaya devam etti"

14 s
5
Formula 1

Wolff: "Halo, Verstappen kazasında kesinlikle Hamilton'ın hayatını kurtardı"

9 s
Son Haberler
Mazepin: "Hata benim ve Mick'ten özür dilemek beni utandırmaz"
F1

Mazepin: "Hata benim ve Mick'ten özür dilemek beni utandırmaz"

12dk
Gasly: “Sprint yarışından itibaren her şey ters gitti”
F1

Gasly: “Sprint yarışından itibaren her şey ters gitti”

42dk
Giovinazzi: "Araç ilk turda büyük hasar aldı"
F1

Giovinazzi: "Araç ilk turda büyük hasar aldı"

1 s
Wolff: "Halo, Verstappen kazasında kesinlikle Hamilton'ın hayatını kurtardı"
F1

Wolff: "Halo, Verstappen kazasında kesinlikle Hamilton'ın hayatını kurtardı"

9 s
Norris: "McLaren 'inanılmaz' Monza galibiyetini hak etti"
F1

Norris: "McLaren 'inanılmaz' Monza galibiyetini hak etti"

9 s
Son Videolar
F1 2021 İtalya GP Start Gridi 01:05
Formula 1
11 Eyl 2021

F1 2021 İtalya GP Start Gridi

AlphaTauri, 2022'de de Gasly ve Tsunoda ile yarışacak 00:46
Formula 1
9 Eyl 2021

AlphaTauri, 2022'de de Gasly ve Tsunoda ile yarışacak

Hollanda GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
4 Eyl 2021

Hollanda GP grid pozisyonları

F1 Fast Facts: Hollanda GP 01:57
Formula 1
3 Eyl 2021

F1 Fast Facts: Hollanda GP

Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi 15:49
Formula 1
3 Eyl 2021

Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: Verstappen, 3 sıra grid cezası aldı!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Verstappen, 3 sıra grid cezası aldı!

İtalya GP: Ricciardo ve McLaren yıllar sonra kazandı, Verstappen-Hamilton çarpıştı!
Formula 1 Formula 1

İtalya GP: Ricciardo ve McLaren yıllar sonra kazandı, Verstappen-Hamilton çarpıştı!

Hamilton, Verstappen'in kazadan sonra iyi olup olmadığını kontrol etmemesine şaşırmış
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Verstappen'in kazadan sonra iyi olup olmadığını kontrol etmemesine şaşırmış

Verstappen: "Hamilton beni sıkıştırmaya devam etti"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Hamilton beni sıkıştırmaya devam etti"

Wolff: "Halo, Verstappen kazasında kesinlikle Hamilton'ın hayatını kurtardı"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Halo, Verstappen kazasında kesinlikle Hamilton'ın hayatını kurtardı"

Hamilton: "Onun önündeydim, bir anda tepemde buldum"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Onun önündeydim, bir anda tepemde buldum"

Mazepin: "Hata benim ve Mick'ten özür dilemek beni utandırmaz"
Formula 1 Formula 1

Mazepin: "Hata benim ve Mick'ten özür dilemek beni utandırmaz"

Horner: "Yarış kazasıydı, neyse ki kimse yaralanmadı"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Yarış kazasıydı, neyse ki kimse yaralanmadı"

Son Haberler

Mazepin: "Hata benim ve Mick'ten özür dilemek beni utandırmaz"
Formula 1 Formula 1

Mazepin: "Hata benim ve Mick'ten özür dilemek beni utandırmaz"

Gasly: “Sprint yarışından itibaren her şey ters gitti”
Formula 1 Formula 1

Gasly: “Sprint yarışından itibaren her şey ters gitti”

Giovinazzi: "Araç ilk turda büyük hasar aldı"
Formula 1 Formula 1

Giovinazzi: "Araç ilk turda büyük hasar aldı"

Wolff: "Halo, Verstappen kazasında kesinlikle Hamilton'ın hayatını kurtardı"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Halo, Verstappen kazasında kesinlikle Hamilton'ın hayatını kurtardı"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.