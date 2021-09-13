Gasly: “Sprint yarışından itibaren her şey ters gitti”

AlphaTauri sürücüsü Pierre Gasly, cumartesi günü yapılan sprint yarışında, ilk turda Daniel Ricciardo ile temasının ardından, bariyerlere çarparak yarış dışı kalmıştı.

Daha sonra, aracında parça değişiklikleri yapılan Gasly’nin, yarışa pit yolun başlaması planlanıyordu. Ancak Fransız sürücü, aracındaki belirlenemeyen sorunlar nedeniyle, Pazar günkü yarışa başlayamadı.

Gasly yarışın ardından, “Hafta sonuna çok iyi başlangıç yapmıştık ve sıralama turlarında da iyi performans gösterdik. Ancak dünkü sprint yarışının ardından her şey ters gitti. İlk turlarda, araçta bir sorun olduğunu biliyorduk ama yarıştan önce düzeltemedik.”

“Sorunun ne olduğunu henüz bilmiyoruz ama maalesef aracı yarışa başlatamadık. Bu [Monza], bizim ev yarışımızdı ve iki aracı da kaybetmek ağır oldu.”

“Aracın performansının iyi olduğunu biliyoruz, sadece çok çalışıp bir sonraki yarışa hazırlanmamız gerekiyor.” dedi.

Yarışa başlayamayan diğer Alpha Tauri sürücüsü Tsunoda ise: “Gride ilerlediğimiz turda, araçta mekanik bir problem olduğunu fark ettik. Yarıştan önce bunu düzeltmeye çalıştık ama bu mümkün olmadı. Bu yüzden aracı garaja geri aldık ve yarış başlayana kadar düzeltmeye çalıştık.”

“Mekanikerler, aracı düzeltmekte harika bir iş çıkardı ama maalesef yarışa başlayamadım. Bu araçta daha fazla tur atamamak ve tecrübe kazanamamak zor geliyor. Ancak yeni bir sayfa açacağım ve Rusya’ya odaklanacağım.” yorumunda bulundu.

AlphaTauri teknik direktörü Jody Egginton da hayal kırıklığını gizlemedi.

“Maalesef, bugünkü yarış iki sürücü için de başlamadan bitti. Yuki, gride çıktığı sırada bir fren problemi olduğunu söyledi. Mekanikerler, her ne kadar üzerinde çalışsa da aracı pite geri almak zorunda kaldık. Daha sonra, Pierre’in aracında bir sistem sorunu fark edildi ve onu da pite geri almak zorunda kaldık.”

“Sinir bozucu bir şekilde, Pierre’in Cuma günkü güçlü performansını, bugün puana çevirmeyi başaramadık. Aynı şekilde, Yuki’nin bir yarışa daha çıkarak tecrübe kazanmasını sağlayamadık ve biz de en yakın rakiplerimize karşı yarışamadık.”

“Yine de, paketimiz rekabetçi olduğunu bir kez daha gösterdi ve takımdaki herkes bunu ilerdeki yarışlara taşımak ve en yakın rakiplerimize tekrar yaklaşmak için çabalayacak.” sözlerini ekledi.

Çeviri: Aybike Simay Erden