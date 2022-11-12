Gasly, Sprint öncesinde aşırı yavaş gittiği için inceleme altında!

Haberi dinle

Süper lisansında 10 ceza puanı bulunan Gasly, 2 ceza puanı daha alırsa otomatik olarak bir yarıştan men cezası alacak.

Bir süre sorunlardan uzakta durması gereken Gasly, Sprint yarışından önceki keşif turunda gereğinden yavaş gittiği için inceleme altına alındı ve hakemler tarafından çağrıldı.

Yarış Direktörü Niels Wittich, yayınlamış olduğu notlarda pilotları iki güvenlik aracı çizgisi arasında izin verilen maksimum süreye uymaları konusunda bilgilendirmişti. Bu uygulama, tüm yarışlarda pilotların aşırı yavaş gitmemeleri için takip edilen standart bir prosedür.

Benzer bir inceleme Meksika'da Williams pilotu Nicholas Latifi'ye de gelmişti. Latifi o incelemeden uyarı ile kurtulmuştu. Buna göre Gasly de benzer bir şekilde ceza almadan kurtulabilir.

Sprint'ten sonra incelemeye çağrılan tek isim Gasly değildi. Sprint yarışı içerisinde 3 pilotun - Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo ve Zhou Guanyu - olası bir start prosedürü ihlali nedeniyle yarıştan sonra inceleneceği duyurulmuştu.

Bu inceleme, Hamilton'ın üçüncülüğünü riske sokabilir ancak Mercedes'ten Andrew Shovlin, Hamilton'ın griddeki kutusunda doğru bir şekilde durduğunu söyledi.

Shovlin, "Bu inceleme grid kutusundaki pozisyonuyla alakalı olabilir ancak araç üstü görüntülere baktık. Çizgi açısından çok normal bir yerdeyiz gibi görünüyordu."

"Sensör sorunu muydu bilmiyorum. Baktığımız görüntülere göre, griddeki kutu dışına taştığımıza dair bir işaret yoktu." dedi.

Son iki inceleme ise daha önceden de haberlerimizde yer verdiğimiz üzere Alpine pilotları için olacak. Alonso ve Ocon, yarışın başında hem 4. virajda, hem de ana düzlükte temas yaşadılar.

Hakemler 4. virajda yaşanan olayı incelemeye değer bulmamışlardı ancak Alonso'nun ön kanadını kaybettiği temas, inceleme altına alındı.