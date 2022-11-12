Gasly, Sprint öncesinde aşırı yavaş gittiği için inceleme altında!
Bu sene aldığı cezalar nedeniyle bir yarıştan men cezası alma riski bulunan AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Brezilya'daki Sprint yarışının ardından, yarıştan önceki keşif turunda aşırı yavaş gittiği için incelemeye çağrıldı.
Süper lisansında 10 ceza puanı bulunan Gasly, 2 ceza puanı daha alırsa otomatik olarak bir yarıştan men cezası alacak.
Bir süre sorunlardan uzakta durması gereken Gasly, Sprint yarışından önceki keşif turunda gereğinden yavaş gittiği için inceleme altına alındı ve hakemler tarafından çağrıldı.
Yarış Direktörü Niels Wittich, yayınlamış olduğu notlarda pilotları iki güvenlik aracı çizgisi arasında izin verilen maksimum süreye uymaları konusunda bilgilendirmişti. Bu uygulama, tüm yarışlarda pilotların aşırı yavaş gitmemeleri için takip edilen standart bir prosedür.
Benzer bir inceleme Meksika'da Williams pilotu Nicholas Latifi'ye de gelmişti. Latifi o incelemeden uyarı ile kurtulmuştu. Buna göre Gasly de benzer bir şekilde ceza almadan kurtulabilir.
Sprint'ten sonra incelemeye çağrılan tek isim Gasly değildi. Sprint yarışı içerisinde 3 pilotun - Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo ve Zhou Guanyu - olası bir start prosedürü ihlali nedeniyle yarıştan sonra inceleneceği duyurulmuştu.
Bu inceleme, Hamilton'ın üçüncülüğünü riske sokabilir ancak Mercedes'ten Andrew Shovlin, Hamilton'ın griddeki kutusunda doğru bir şekilde durduğunu söyledi.
Shovlin, "Bu inceleme grid kutusundaki pozisyonuyla alakalı olabilir ancak araç üstü görüntülere baktık. Çizgi açısından çok normal bir yerdeyiz gibi görünüyordu."
"Sensör sorunu muydu bilmiyorum. Baktığımız görüntülere göre, griddeki kutu dışına taştığımıza dair bir işaret yoktu." dedi.
Son iki inceleme ise daha önceden de haberlerimizde yer verdiğimiz üzere Alpine pilotları için olacak. Alonso ve Ocon, yarışın başında hem 4. virajda, hem de ana düzlükte temas yaşadılar.
Hakemler 4. virajda yaşanan olayı incelemeye değer bulmamışlardı ancak Alonso'nun ön kanadını kaybettiği temas, inceleme altına alındı.
Ocon ve Alonso inceleme altında!
Sainz: "Mercedes bu hafta sonu daha hızlı görünüyor"
Son Haberler
Horner: "Max, Abu Dhabi'de Checo'ya yardım edecek"
Christian Horner, ufak bir sürtüşme yaşayan Max Verstappen-Sergio Perez ikilisinin konuştuğunu ve Verstappen'in Abu Dhabi'de Perez'e yardım edeceğini söyledi.
Verstappen: "Checo'ya yer vermememin gerekçesi vardı, şimdi her şey geride kaldı"
Brezilya GP'nin ardından çok tartışılan Max Verstappen, takım arkadaşı Sergio Perez'e son bölümde yerini geri vermemesinin bir nedeninin olduğunu, artık yaşananları konuşmalarıyla her şeyin geride kaldığını ve bundan böyle yardıma ihtiyaç duyarsa yardımcı olacağını söyledi.
Perez: "Onun için yaptığım şeylerden sonra, bu durum hayal kırıklığı yaratıyor"
Max Verstappen'in takım emirlerine uymayarak kendisine 6. sırayı vermemesinin ardından konuşan Sergio Perez, "Verstappen için yaptığı bunca şeyden sonra, Verstappen'in bugün kendisine yardımcı olmamasının hayal kırıklığı yarattığını" söylüyor.
Sainz: "Mercedes bugün rakipsizdi"
Podyuma çıkan Carlos Sainz, Mercedes'in bugün rakipsiz olduğunu ve şampiyonada savunma moduna geçtiklerini düşünüyor.