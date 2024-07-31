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Formula 1 Belçika GP

Gasly, sorunlarla boğuşan Alpine'e, hatalarına son vermesi çağrısında bulundu

Pierre Gasly'nin yaz arasından önceki son üç yarışında da Alpine'iyle ilgili sorunlar yaşandı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Pierre Gasly, Alpine A524

Pierre Gasly, Formula 1'in yaz tatiline girmesinden önce “sorun üstüne sorunla” boğuşan Alpine'e “hatalarına” son vermesi çağrısında bulundu.

Enstone ve Viry takımı, sezonun başında diğer takımlara göre çok yavaş kalan arabasıyla kabus gibi bir başlangıç yaptı ve Gasly, sezonun sekizinci yarışı olan Monako'da nihayet puan alabilse de Alpine, hala takımlar sıralamasında sekizinci sırada yer alıyor.

Gasly, puan aldıktan sonra üç kez daha ilk 10'a girdi, ancak Silverstone'da formasyon turunda vites kutusu sorunu yaşadığı için yarışa başlayamadı ve Macaristan Grand Prix'sinde hidrolik sorunu nedeniyle yarışı tamamlayamadı.

Belçika'da, yaz arasından önceki son yarışını bitirmesine rağmen, Gasly, başka bir sorun nedeniyle düzlüklerde hız eksikliği yaşadığı için puan mücadelesi veremedi.

"Düzlüklerde kesinlikle berbattı."

"Sorunun bana birkaç km/s kaybettirmesi gerekiyordu ama motor sıcaklık sorunu nedeniyle her turda 0.7 saniye kaybettim.”

Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Photo by: Alpine

"Son üç hafta sonunda sürekli sorun üstüne sorun yaşıyorum. Direksiyon yarış boyunca eğriydi, yanlış stratejiler seçtik ve takım olarak çok fazla hata yaptık.”

"Sezonun başlangıcı zor geçti. Yılın ilk bölümünde 10 puan aldık. Yılın ikinci bölümünde çok daha iyi olmalıyız."

Alpine'in F1 performansı, son yıllarda yönetim ve teknik ekiplerindeki büyük istikrarsızlıktan da etkilenmiş durumda. Belçika GP hafta sonunda, takım patronu Bruno Famin, Ağustos sonunda şampiyonanın dönüşünden önce görevinden ayrılacağını açıkladı.

Bu hamle, Otmar Szafnauer'in pozisyonunu üstlenmesinden sadece bir yıl sonra geliyor ve takım, 2016'da Renault olarak piste döndüğünden beri beşinci patronunu değiştirmiş olacak.

Bu değişikliğin etkisi hakkında Gasly, "Takım olarak hedeflerimiz açık."

"Birtakım değişiklikler ve birçok konuşma oldu ve bunları evde değerlendirebileceğiz. Bruno'ya çalışmaları ve birlikte geçirdiğimiz süre boyunca gösterdiği şeffaflık ve dürüstlük için teşekkür etmek istiyorum.”

"Sonuçta bu tüm takımı değiştirmiyor." dedi.

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Neva Ünsaldı
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