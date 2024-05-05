Gasly: "Sorunlara rağmen bu yılki en iyi sıralama seansımızı geçirdik"

Cumartesi günkü sıralama turlarında iyi bir performans sergileyen Pierre Gasly, seansın 12. en iyi zamanını yaptı.

Fakat Gasly, ilk bölümde beşinci oldu ve genel temposu çok iyiydi.

Seansın ardından konuşan Gasly, "Genel olarak olumlu bir gün geçirdik. Sabah sprint yarışında dokuzuncu olarak bu yılki en iyi sonucumuzu aldık."

"Öğleden sonra da 12. olarak bu yılki en iyi sıralama seansımızı geride bıraktık."

"Yani genel olarak çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Bu, getirdiğimiz güncellemeyle ilk hafta sonumuz ve bizi ilk 10'a yaklaştırmış gibi görünüyor."

"Q1'deki turumun nereden geldiğini de tabii ki merak ediyorduk, bizi 5. sıraya taşıdı ve bu çok güzeldi. Q2'de ise o kadar mutlu değildik. Pit yolunda biraz daha fazla trafik vardı, biraz daha uzun süre beklemeniz gerekiyordu, lastikler de farklıydı."

"Q2'deki iki turda da aynı hissi bulamadım. Yani bazı şeyleri analiz etmek gerekiyor ama her halükarda ilk onun sadece 0.1 saniye gerisindeyiz. Bence memnun olabiliriz çünkü bu sadece doğru yönde ilerlediğimizi gösteriyor."

"Üstesinden gelmemiz gereken birkaç şey var, ki aslında bu yüzden çok mutluyum. Çünkü sorunlara rağmen yılın en iyi grid pozisyonunu elde ettik."

"Bu da kesinlikle daha fazla potansiyel olduğunu gösteriyor."

"Küçük adımlarla da olsa doğru yönde ilerlediğimizi görmek güzel."