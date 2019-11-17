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Formula 1 / Brezilya GP / Son dakika

Gasly: "Sonuç pole pozisyonu gibi!"

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Gasly: "Sonuç pole pozisyonu gibi!"
Ekleyen:
, Editör
17 Kas 2019 06:35

Pierre Gasly, yedinci olmasının ardından adeta pole pozisyonunu kazanmış gibi hissettiğini söyledi.

Pierre Gasly, Toro Rosso'daki harika performansına Brezilya'da bir yenisini daha ekledi ve sıralama turlarında yedinci oldu.

Charles Leclerc'in cezasıyla altıncı sıradan başlayacak Gasly, sonuçtan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Süper mutluyum. Bizim gibi bir orta sıra takımı için bu sonuç pole pozisyonu gibi. Bunun gibi kısa ve farkların çok az olacağını düşündüğümüz böyle bir pistte, iyi bir tur attığım ve sıralama turlarından en iyisini çıkardığım için mutluyum. Sıralamalarda yedinci olmak harika hissettiriyor."

"Bunu beklemiyorduk. Rekabetçi olabileceğimizi biliyorduk. Fakat ilk bölümde elenme ihtimalimiz olduğunu da biliyorduk. Bugün Daniil elendi. Ama aynı zamanda belki de üçüncü bölüme kalabileceğimizi düşünüyorduk, çünkü düne bakarsak yedinci ile 15. sıra arasındaki fark 0.3 saniyeydi. Genellikle diğerlerinin sıralama turlarında performans bulduğunu biliyoruz çünkü motoru daha fazla çalıştırıyorlar. Yani evet, beklenmedik bir sonuç ve bu yüzden daha iyi hissettiriyor. Ayrıca Charles'ın cezası var ve altıncı başlayacağız."

"Yarın neler olacağını söylemek zor çünkü uzun sürüşler hakkında veriye sahip değiliz. Dün dört tur atabildim. Daniil de sorun yaşadı ve bu yüzden temel olarak yarış bizim için bir bilinmeyen. Bu konuda ne yapmamız gerektiğini bilmek kolay olmayacak. Sıralama turları sayesinde kendimizi iyi bir pozisyona soktuk. Bu turu atıp altıncı olmak harika, ama puanları yarın alıyoruz ve günün sonunda en önemli şey bu. Yarış için iyi bir pozisyondayız fakat işi bitirmemiz de çok önemli."

 "McLaren'ı yenmek hiç kolay değil. Her zamanki gibi yaklaşmaya çalıştık, araç dünden biraz daha farklı şekilde ayarlandı çünkü dün hızlı olsak da daha fazla performans alabileceğimizi hissettim. Takımın yaptığı işten memnunum ve araç bugün istediğim gibiydi."

Pierre Gasly, Toro Rosso'ya döndüğünden beri çok iyi bir iş yapıyor.

Bu konu hakkında, "Neden böyle olduğunu söylemek zor ama bu takımla birlikte çok mutluyum ve yaptığım işten memnunum. Üst üste dördüncü kez son bölüme kaldık, Bu istikrardan memnunum. Araç hep rekabetçi ve tamamen buna ihtiyacım var. Mühendislerle aramdaki anlayış çok iyi. Bundan memnunum."

"Yani pek çok şeyin etkisi var. Ama en önemlisi çalışma biçimimiz. Sezon başında araçtan her şeyi çıkarmayı başaramadık, istikrarlı değildim. Ama şimdi araçtan her hafta sonu maksimumu aldığımı hissediyorum. Bu yüzden pek çok etken var. "

"Ama her hafta sonu mühendisler, rekabetçi olabilmem ve aracı istediğim şekilde sürebilmem için gerekli tüm araçları verdiler. Yani fark yaratan tek bir şey yok, bir çok şey var." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Brezilya GP
Editör Kemal Şengül

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