Gasly: ''Son iki turun zor olacağını biliyordum''

AlphaTauri, bu hafta sonuna güçlü şekilde başlamıştı. Üçüncü antrenman seansını üçüncü sırada tamamlayan Gasly, yarışa dördüncü sırada başladı.

İki tane kazanın yaşandığı gergin yarışın tekrar başlatılmasının ardından Lewis Hamilton lastiğini kitleyerek pistten uçtu. Bu hatanın ardından İngiliz pilot gridin en arkasına düştü ve Gasly de bu durumu iyi değerlendirip, Charles Leclerc'le verdiği podyum savaşını kazandı.

Yarışın ardından konuşan Fransız pilot, bu hafta sonunun harika geçtiğini söyledi.

Gasly, ''İnanılmazdı! Dürüst olmak gerekirse ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bu çok yoğun bir yarıştı ve özellikle son iki tur inanılmaz gergindi.''

''Araç, tüm hafta sonu harikaydı ve her seansta bunu gördük. Sıralamalardan sonra, pozisyonumuzu koruyacak mıyız yoksa podyum için savaşabilecek miyiz bilmiyordum ancak sonunda, podyum için savaştık.''

''Daha önce birinci ve ikinci sırada bitirdim, hiç üçüncü sırada bitirmemiştim. Bu podyumu alabilmek harika hissettiriyor.'' ifadelerini kullandı.

Yarışın ortalarında yaşadığı güç sorunundan da bahseden Gasly, arkasındaki araçlar nedeniyle son iki turun çok zorlu geçeceğini düşündüğünü de ekledi.

''Yarışın ortalarından itibaren çok zordu çünkü bir motor sorunu yaşadık. Çok güç kaybediyorduk ve Seb yarışın ortasında bizi geçebildi. Arkadaki araçlar yüzünden bu iki turun çok zor olacağını biliyordum ve denedim.''

''Her frenleme bölgesinde aracın durup durmayacağını düşünüyordum ancak zorladım ve bu podyumu gerçekten istedim. Böylesine iyi bir hafta sonundan sonra sadece harika hissediyorum. Gerçekten iyi puanlar topladık.''

Fransız pilot, takım arkadaşını Yuki Tsunoda adına da sevincini dile getirdi.

''Aynı zamanda, Yuki'nin de iyi bir yarış geçirmesine sevindim. Sonuç olarak, harika bir iş çıkardık. Umarım bu akşam hep birlikte bunu kutlayabiliriz.''

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images