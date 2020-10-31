Gasly, sıralamadaki dördüncülüğü Senna'ya adadı

Formula 1, 2006'dan sonra ilk defa Imola'ya dönüyor. Bu, Kimi Raikkonen dışında tüm pilotların burada ilk defa Formula 1 aracıyla yarışacağı manasına geliyor.

Gasly, bu yarışa özel Ayrton Senna temalı bir kask tasarımı hazırlattı ve bu hafta sonunda onunla yarışacak.

Son dönemde gösterdiği performanslarla dikkat çeken Gasly, AlphaTauri'nin kendi evinde takımına sıralamalarda dördüncülük getirmeyi başardı.

Gasly böylece Formula 1'deki en iyi sıralama derecesini yinelemiş oldu.

Gasly, "Benim için harika bir gün. Sıralamalarda takım için elimden geleni yaptım. Sanırım dördüncülük Red Bull'daki de en iyi sıralama derecemdi, bu açıdan Formula 1'deki en iyi sıralama derecemi yapmış oldum. Bunu Imola'da başarmak gerçekten çok özel."

"Açıkçası çocukluğumdan beri her zaman Senna'nın büyük bir hayranı olduğum için Ayrton'a özel bu kask tasarımını hazırlattım. O, benim idollerimden birisiydi. Bu yüzden burası benim için, aynı zamanda takım için çok önemli bir yer çünkü fabrikamız bu pistten sadece 15 km uzaklıkta. Bu açıdan hafta sonuna harika bir şekilde başladık." dedi.

Gasly, sıralamalarda dördüncü olsa da arkasındaki Daniel Ricciardo ve Charles Leclerc gibi isimlerin kendisini zorlayacağını kabul ediyor.

Gasly, "Orta grup çok yakın. Dördüncü sıra ile onuncu sıra arasında 0.3 - 0.4 sn gibi fark var. Bu yüzden startta pozisyonu korumak önemli olacak."

"Daniel, Charles ve diğerleriyle zorlu bir mücadele olacak. Ancak iyi bir pozisyondayız. Dördüncü sıra muhtemelen başlayabileceğimiz en iyi pozisyondu, bu yüzden bunu tutmaya ve mümkün olduğu kadar çok puan kazanmaya çalışmalıyız." dedi.