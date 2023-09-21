Gasly: "Singapur'da Red Bull'u geride tutmak için elimden geleni yaptım"

Max Verstappen, Singapur GP'sinde yükselmeye devam ediyordu ve Oscar Piastri'yi geçmeyi başardı, bu da kapanış aşamalarında Gasly'ye gözünü dikmesini sağladı.

Gasly, F1TV'ye konuşurken Marina Bay'deki son turları anlattı: "Bana temel olarak sadece sıralamadaki gibi turlar atmamı söylediler ama bu lastikleri ne kadar zorlarsam o kadar yavaş gidiyordum."

"Her şeyimi veriyordum ve Piastri'nin onları biraz daha oyalamasını umuyordum ama onu geçer geçmez birden aynalara baktım ve tur başına bir buçuk saniyeden fazla fark atıyordu."

"Farklı bir strateji izlediklerini biliyordum, elimden geleni yaptım ama bunun işe yaramayacağını anladım."

Gasly damalı bayrağı altıncı sırada gördü ve yarışı Verstappen'in 17 saniye gerisinde tamamladı.

Singapur, büyük ölçüde pilotların yarış sırasında kokpitte yaşadıkları aşırı sıcak nedeniyle takvimdeki en zorlu yarışlardan biri olarak biliniyor.

Gasly bu konuda, "Bu yüzden hazırlanıyoruz, yaptığımız tüm fiziksel hazırlıklar bu özel, sezonun en zor ve en çetin yarışı için."

"Singapur için iki hafta öncesinden hazırlanmaya başlayamazsınız."

"Çok zordu. Güvenlik aracı bir noktada nefesimi ve akışımı geri kazanmak için iyi oldu." dedi