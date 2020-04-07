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Formula 1 / Son dakika

Gasly sezonun Paul Ricard'da başlamasını umuyor

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Gasly sezonun Paul Ricard'da başlamasını umuyor
Ekleyen:
, Editör
7 Nis 2020 17:11

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, 2020 sezonunun Paul Ricard'da başlamasını umut ediyor.

22 yarışla rekor kırması beklenen 2020 sezonu, koronavirüs nedeniyle ciddi şekilde etkilendi ve ilk sekiz yarışın gerçekleşmeyeceği açıklandı.

Sıradaki durak Kanada GP ve bu yarışın gerçekleşmeyeceği yönünde çok ciddi iddialar bulunuyor.

Sonrasında ise Fransa Grand Prix'si gerçekleşecek. Ancak bugün çıkan iki ayrı iddiaya göre sezon ya Avusturya'da ya da İngiltere'de yapılacak.

AlphaTauri sürücüsü Gasly, kendisini Dubai'deki bir otelde tecrit ediyor ve 2020 sezonunun Fransız Grand Prix'sini kendisi için başlamasını umuyor

Fransız pilot, “Şahsen, 2020 sezonunun en kısa sürede başlamasını istiyorum. Yeri değişmeyen yarışlardan ilki Kanada Grand Prix'si olsa da, eğer ertelenirse ilk yarış Fransa'da gerçekleşebilir."

"Sezona Fransız taraftarların önünde, yani Paul Ricard'da başlamak harika olurdu."

"Umarım öyle olur ama şu anda bir şey planlamak imkansız. Çünkü durum çok hızlı değişiyor."

"Ama sezonun Paul Ricard'da başlayacağını hayal ediyorum ve bu olursa kesinlikle harika olacak!" dedi.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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