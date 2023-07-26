Gasly: "Sezonun ilk yarısı Alpine için iyi geçmedi"
Alpine pilotu Pierre Gasly sezonun ilk yarısının kendileri için pek iyi geçmediği görüşünde.
Bu yıl Alpine'e katılan Pierre Gasly'nin Fransız üreticiyle ilk yılı hiç de kolay geçmiyor. Fransız pilotun şimdiye kadarki en iyi sonucu yedinci olduğu Monako Grand Prix'siydi ve son beş yarışın sadece ikisinde puan alabildi.
Avustralya, Britanya ve Macaristan'da finiş göremeyen Gasly, mevcut durumdan ötürü yaşadığı hayla kırıklığını gizlemiyor.
İlk turda yarış dışı kaldığı Macaristan hakkında konuşarak başlayan Gasly, şöyle dedi: "Macaristan yarışı puan kazanamadığımız üst üste ikinci yarış oldu."
"İlk turdaki temas bizim hatamız olmamasına rağmen herkes çok hayal kırıklığına uğradı."
"İyi bir start aldım, birkaç sıra kazandım ve sonrasında yaşanan bu çarpışmadan dolayı çok hayal kırıklığına uğradım. Yarışın tam olarak nasıl sonuçlanacağını söylemek zor ama en azından Aston Martin ile puan mücadelesi verme şansımız vardı."
"Başlangıçta daha üst sıralarda yer almak için daha iyi sıralama turlarına sahip gerekiyor. Umarım Spa'da daha iyi sonuçlar elde ederiz."
Pierre Gasly, Alpine A523, Nico Hulkenberg, Haas VF-23
Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images
"Tüm takımın birlikte çalışması, birlikte hareket etmesi ve sadece işine odaklanması gerekiyor. Bu hafta sonu birkaç yeni parça deneyeceğiz. Her şeyin plana uygun gitmesini ve aracın hızlanmasını umuyoruz, ki bu artık çok önemli."
"Yaz arasından önce iyi bir sonuç almakta kararlıyım."
Gasly, sezonun ilk yarısının beklentilerini karşılamadığını da kabul ediyor.
"Sonuçlardan da anlaşılacağı üzere bizim için pek de başarılı bir ilk yarı olmadı."
"Bazı yarışlar olumluydu, ancak bazen hak ettiğimiz sonuçları elde edemedik."
"Her şeyi bir araya getirebildiğimizde rekabetçi olabiliyoruz ama her zaman böyle olmuyor. Takım olarak daha iyisini yapmamız gereken alanlar var."
"Artık Belçika hafta sonuna odaklanıyorum ve yaz tatilinden önce iyi işler yapmayı umuyorum."
"Takımdaki herkes dinlenmeyi hak ediyor. Yaz arasından takımın daha da motive olacağına eminim."
F1 Komisyonu, Alpine'e imtiyaz verilip verilmeyeceğini görüşecek
F1 Komisyonu, Alpine'e imtiyaz verilip verilmeyeceğini görüşecek F1 Komisyonu, Alpine'e imtiyaz verilip verilmeyeceğini görüşecek
Gasly: "Yaşadığımız şey şanssızlıktan da öte"
Gasly: "Yaşadığımız şey şanssızlıktan da öte" Gasly: "Yaşadığımız şey şanssızlıktan da öte"
Gasly: "Yarışta alışılmadık bir şey denememiz gerekebilir"
Gasly: "Yarışta alışılmadık bir şey denememiz gerekebilir" Gasly: "Yarışta alışılmadık bir şey denememiz gerekebilir"
Ocon: "Spa'ya gelen yeni taban Alpine için önemli olacak"
Ocon: "Spa'ya gelen yeni taban Alpine için önemli olacak" Ocon: "Spa'ya gelen yeni taban Alpine için önemli olacak"
Alpine'in ön kanat güncellemesinin arkasında ne var?
Alpine'in ön kanat güncellemesinin arkasında ne var? Alpine'in ön kanat güncellemesinin arkasında ne var?
Alpine F1 "sinir bozucu" sorunlar için tedarikçiyi suçluyor
Alpine F1 "sinir bozucu" sorunlar için tedarikçiyi suçluyor Alpine F1 "sinir bozucu" sorunlar için tedarikçiyi suçluyor
Son Haberler
Carlin bu yıl üçüncü kez sürücü değiştirdi, Esterson'ın yerini Simonazzi aldı
Carlin bu yıl üçüncü kez sürücü değiştirdi, Esterson'ın yerini Simonazzi aldı Carlin bu yıl üçüncü kez sürücü değiştirdi, Esterson'ın yerini Simonazzi aldı
Russell: "FIA, karar alma konusunda 'cesur' olmalı"
Russell: "FIA, karar alma konusunda 'cesur' olmalı" Russell: "FIA, karar alma konusunda 'cesur' olmalı"
Leclerc: "Yağmurlu bir Spa yarışında daha iyi olabiliriz"
Leclerc: "Yağmurlu bir Spa yarışında daha iyi olabiliriz" Leclerc: "Yağmurlu bir Spa yarışında daha iyi olabiliriz"
Perez: "Monako kazası güvenimi etkiledi, ilk yarıda çok puan kaybettim"
Perez: "Monako kazası güvenimi etkiledi, ilk yarıda çok puan kaybettim" Perez: "Monako kazası güvenimi etkiledi, ilk yarıda çok puan kaybettim"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar