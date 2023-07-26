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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Gasly: "Sezonun ilk yarısı Alpine için iyi geçmedi"

Alpine pilotu Pierre Gasly sezonun ilk yarısının kendileri için pek iyi geçmediği görüşünde.

Kemal Şengül
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Pierre Gasly, Alpine A523

Bu yıl Alpine'e katılan Pierre Gasly'nin Fransız üreticiyle ilk yılı hiç de kolay geçmiyor. Fransız pilotun şimdiye kadarki en iyi sonucu yedinci olduğu Monako Grand Prix'siydi ve son beş yarışın sadece ikisinde puan alabildi.

Avustralya, Britanya ve Macaristan'da finiş göremeyen Gasly, mevcut durumdan ötürü yaşadığı hayla kırıklığını gizlemiyor.

İlk turda yarış dışı kaldığı Macaristan hakkında konuşarak başlayan Gasly, şöyle dedi: "Macaristan yarışı puan kazanamadığımız üst üste ikinci yarış oldu."

"İlk turdaki temas bizim hatamız olmamasına rağmen herkes çok hayal kırıklığına uğradı."

"İyi bir start aldım, birkaç sıra kazandım ve sonrasında yaşanan bu çarpışmadan dolayı çok hayal kırıklığına uğradım. Yarışın tam olarak nasıl sonuçlanacağını söylemek zor ama en azından Aston Martin ile puan mücadelesi verme şansımız vardı."

"Başlangıçta daha üst sıralarda yer almak için daha iyi sıralama turlarına sahip gerekiyor. Umarım Spa'da daha iyi sonuçlar elde ederiz."

Pierre Gasly, Alpine A523, Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Pierre Gasly, Alpine A523, Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

"Tüm takımın birlikte çalışması, birlikte hareket etmesi ve sadece işine odaklanması gerekiyor. Bu hafta sonu birkaç yeni parça deneyeceğiz. Her şeyin plana uygun gitmesini ve aracın hızlanmasını umuyoruz, ki bu artık çok önemli."

"Yaz arasından önce iyi bir sonuç almakta kararlıyım."

Gasly, sezonun ilk yarısının beklentilerini karşılamadığını da kabul ediyor.

"Sonuçlardan da anlaşılacağı üzere bizim için pek de başarılı bir ilk yarı olmadı."

"Bazı yarışlar olumluydu, ancak bazen hak ettiğimiz sonuçları elde edemedik."

"Her şeyi bir araya getirebildiğimizde rekabetçi olabiliyoruz ama her zaman böyle olmuyor. Takım olarak daha iyisini yapmamız gereken alanlar var."

"Artık Belçika hafta sonuna odaklanıyorum ve yaz tatilinden önce iyi işler yapmayı umuyorum."

"Takımdaki herkes dinlenmeyi hak ediyor. Yaz arasından takımın daha da motive olacağına eminim."

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