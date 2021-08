Gasly, sezonun ikinci yarısında daha çok podyum fırsatı bekliyor

Fransız pilot, benzer senaryoların yaşandığı 2019 Brezilya Grand Prix’sinde ikinci, 2020’de Monza’da birinci olmuş ve bu sene de Azerbaycan’da üçüncü sırada podyuma çıkmıştı.

Geçtiğimiz hafta sonu Macaristan Grand Prix’sinde sıralama turlarını beşinci sırada tamamlayan Gasly, Mercedes pilotu Valtteri Bottas’ın neden olduğu kazadan kaçınmak için pist dışına taştı ve 11. sıraya geriledi.

25 yaşındaki pilot, altıncı sırada finiş gördü. Ardından, Aston Martin pilotu Sebastian Vettel’in yakıt kuralı ihlalinden diskalifiye olmasıyla beşinci sıraya yükseldi.

Ayrıca, yeni lastikler için yaptığı pit stopun ardından son turda en hızlı turu atarak hanesine ekstra bir puan daha yazdırdı.

Fakat Gasly, Esteban Ocon’un galibiyeti kazandığı yarışta daha iyi bir sonuç alma fırsatı varken bunu değerlendiremediği için hayal kırıklığına uğradı.

Gasly, “Bakü’de iyi fırsatlar vardı ve podyuma çıkabildik.”

“Macaristan’da ne yazık ki şanssızlık yaşadık ve bu [yüksek] puanları alabilecek konuma gelemedik ama bazı çılgınca yarışların daha olmasını bekliyorum.”

“Şampiyonada sıkı bir mücadele görüyoruz, çılgınca koşullar var ve bazı fırsatlarımız daha olacak. Bu yüzden, odaklanmamız gereken şey bu.”

“Startta olanlardan sonra bazıları, diğerlerine göre daha şanslıydı ama ardından iyi bir yarış çıkarıp liderliği korudular. Bir fırsat ortaya çıktığında [bunu değerlendirmek için] orada olmanız gerekiyor.” dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri, 3rd position, lifts his trophy on the podium

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images