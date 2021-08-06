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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Gasly, sezonun ikinci yarısında daha çok podyum fırsatı bekliyor

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Macaristan Grand Prix’sinin olaylı ilk turunda geriye düşen Gasly, sezonun devamında AlphaTauri’nin karşısına daha fazla podyum fırsatı çıkacağını düşünüyor.

Gasly, sezonun ikinci yarısında daha çok podyum fırsatı bekliyor

Fransız pilot, benzer senaryoların yaşandığı 2019 Brezilya Grand Prix’sinde ikinci, 2020’de Monza’da birinci olmuş ve bu sene de Azerbaycan’da üçüncü sırada podyuma çıkmıştı.

Geçtiğimiz hafta sonu Macaristan Grand Prix’sinde sıralama turlarını beşinci sırada tamamlayan Gasly, Mercedes pilotu Valtteri Bottas’ın neden olduğu kazadan kaçınmak için pist dışına taştı ve 11. sıraya geriledi.

25 yaşındaki pilot, altıncı sırada finiş gördü. Ardından, Aston Martin pilotu Sebastian Vettel’in yakıt kuralı ihlalinden diskalifiye olmasıyla beşinci sıraya yükseldi.

Ayrıca, yeni lastikler için yaptığı pit stopun ardından son turda en hızlı turu atarak hanesine ekstra bir puan daha yazdırdı.

Fakat Gasly, Esteban Ocon’un galibiyeti kazandığı yarışta daha iyi bir sonuç alma fırsatı varken bunu değerlendiremediği için hayal kırıklığına uğradı.

Gasly, “Bakü’de iyi fırsatlar vardı ve podyuma çıkabildik.”

“Macaristan’da ne yazık ki şanssızlık yaşadık ve bu [yüksek] puanları alabilecek konuma gelemedik ama bazı çılgınca yarışların daha olmasını bekliyorum.”

“Şampiyonada sıkı bir mücadele görüyoruz, çılgınca koşullar var ve bazı fırsatlarımız daha olacak. Bu yüzden, odaklanmamız gereken şey bu.”

“Startta olanlardan sonra bazıları, diğerlerine göre daha şanslıydı ama ardından iyi bir yarış çıkarıp liderliği korudular. Bir fırsat ortaya çıktığında [bunu değerlendirmek için] orada olmanız gerekiyor.” dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri, 3rd position, lifts his trophy on the podium

Pierre Gasly, AlphaTauri, 3rd position, lifts his trophy on the podium

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Gasly’nin daha çok sinirlendiği bir nokta ise güçlü sıralama performansının, onu yarışın startında tehlikeli pozisyonda bırakırken arkasındakilerin kazadan etkilenmemesiydi.

Fransız pilot, “Valtteri’nin her şeyi batırıp ilk 6 aracı yarış dışı bıraktığı dışında ne söyleyebileceğimi bilmiyorum.”

“Şanslıyız ki Max, Lando ve Sergio kadar hasar almadık ama hedefimiz, sıralama turlarını orta grubun önünde tamamlayıp yarış için mümkün olan en iyi pozisyonda olmaktı ve bunu yaptık.”

“Fakat dün sıralamalarda, Ferrari ve McLaren’dan neredeyse daha iyi bir performans göstermemize rağmen biraz daha gerilerde olmak, bu durumdan faydalanmamızı sağlayabilirdi.”

“Ancak, böyle şeylerin ne zaman yaşanacağını bilmiyorsunuz ve bu, sadece bir şanssızlık. İlk virajdan sonra sonuncu sıradaydık ve geçiş yapmanın çok zor olduğu bir pistteydik.”

“Bu yüzden, yine de 6. sırada finiş görerek iyi bir gün geçirdik ve en hızlı turu aldık ama bugünkü podyuma baktığınızda hayal kırıklığın uğruyorsunuz çünkü startta biraz daha şanslı olsaydık yapabileceğimiz daha çok şey vardı.”

Bottas’ın önümüzdeki yarış olan Belçika Grand Prix’si için aldığı 5 sıra grid cezası hakkında ise şöyle konuştu: “Herkes hata yapar; ben hata yaparım, Lewis hata yapar ama burda yarışmamız için bize para ödüyorlar, bu bizim işimiz ve 3, 4, ya da 5 aracı etkileyen bir hata yaparsanız tabii ki de ceza almanız gerekir.”

“Günün sonunda bu, bize tekrardan puan şansı verecek. Artık olan oldu,  bence olumlu noktalara bakmalıyız. Elbette, epey hayal kırıklığına uğradım ama hatırlamaya çalışacağımız şey, sonuncu sıradan altıncı sıraya yükselmek ve en hızlı turu atmak olacak.”

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