Gasly, Senna'yı anmak için Imola'da özel kask ile yarışacak

Çin ve geçen haftaki Miami Grand Prix'leri arasında Fransız pilot Gasly, Ayrton Senna'nın 1984'teki ilk aracı olan Toleman TG183 ile bir sürüş gerçekleştirdi. Üç kez dünya şampiyonu olan Senna, Brands Hatch ve Estoril yarışlarında iki kez üçüncü olarak o yıl için en iyi sonuçlarını elde etmişti.

Deneyimini paylaşan Fransız pilot, "Biraz sürüş yapabilme ayrılacağına eriştim. Yakında TV'de yayınlanacak olan bir anma programının parçası olarak Ayrton Senna'nın ilk Formula 1 aracı olan TG183'ü kullandım. Bu her zaman hatırlayacağım harika bir deneyimdi."

"Arabayı fabrikaya geri götürdük ve tüm takıma gösterdik. Enstone'da bu kadar olumlu bir hava görmek harikaydı. Takım için fantastik bir gündü ve umarım geçmişimizi bize hatırlatır ve geleceğe ilham verir. Yarışa hazırlık için ise simülatörde verimli bir gün geçirdim." dedi.

Pierre Gasly with his Ayrton Senna inspired helmet Fotoğraf: Silverstone

Pierre Gasly Imola'daki yarışta, üç kez F1 şampiyonu olan Senna'yı ölümünün 30.yıldönümünde anmak adına özel bir kask tercih edecek. Özel olarak tasarlanan bu kask, Senna'nın kaskının ikonik renkleri olan Brezilya'nın yeşil ve sarısını içeriyor.

Imola'da kullanacağı özel tasarımlı kask için açıklamada bulunan Gasly, "Imola'da tüm zamanların en iyi pilotlarından birine, idollerimden birine saygı duruşunda bulunacağım. Ayrton'ın mirasını hatırlamak için özel Senna tasarımlı bir kask kullanacağım."

"Go-Kart'taki ilk günlerimden beri Senna benim için büyük bir ilham kaynağı ve Silverstone'da onun ilk Formula 1 aracı olan 1984 Toleman'ı kullanma şansına sahip oldum. Bu özel kask ile onun arabasında oturmak inanılmaz bir deneyimdi. O günlerin nasıl olduğunu, bir adam ve onun arabasının geçmişte nasıl olduğunu hissetmek benzersizdi. Unutamayacağım bir duygu ve bir gün. Bunun gerçekleşmesini sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.