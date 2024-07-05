Gasly: "Seneye Sainz'la beraber yarışmak benim için en iyi seçenek"

Geçen hafta Avusturya Grand Prix’sinde Pierre Gasly takım arkadaşı Esteban Ocon ile kıyasıya mücadele etmiş ve yaşadıkları temas sonrasında Ocon’un aracında hasar oluşmuştu.

Gasly’ye yaşanan bu olay ile ilgili olarak takım arkadaşı Esteban Ocon ile konuşup konuşmadığı sorulduğunda:

"Hayır, yani bir hayır konuşma olmadı, bence ikimizin de kendi görüşleri var. Ve evet biraz daha fazla alan olmasını dilerdim ama bu büyük bir mesele değil. Sert ve adil yarışmayı sevdiğim gibi sert yarışmayı da severim. Ve bence bunda bir sorun yok.” dedi.

Takımın yaptığı analizler sonucunda eğer takım içinde yarışmasalardı daha fazla kazanımlarının olup olmayacağı sorulduğunda Gasly şunları söyledi:

“Sanırım genel olarak sahip olduklarımızı maksimize etmedik. Sonuçlara bakıldığında, Daniel'ın[Ricciardo] 0.4 saniye, Magnussen'in bir buçuk saniye gerisinde bitirdim. Ve yarışın belirli bir anında, maalesef maksimize edemediğimiz birkaç ekstra saniye olduğuna inanıyoruz.”

Fransız pilot geçtiğimiz haftalarda Alpine ile sözleşme uzatmıştı. 2025 için takımda olacak olmasının arabayı geliştirme konusunda faydası olup olmadığı sorulduğunda Gasly,

Evet, kesinlikle yardımcı oluyor. Her zaman gelişim ve ilerlediğimiz yönle ilgili konulara dahil oldum. Bu, durumu herkes için kolaylaştırıyor.” dedi.

Çaylak olduğu dönemde Yuki Tsunoda ile takım arkadaşlığı yapan ve onunla iyi ilişkiler kuran Gasly’ye sürücü marketinin şimdiki durumu ve Jack Doohan’ın seneye kendisine takım arkadaşlığı yapma ihtimali konusunda neler düşündüğü sorulduğunda:

Dürüst olmak gerekirse, günün sonunda ne olursa olsun mutlu olacağım. Rekabetçi bir insan olarak, yanımda en rekabetçi kişiyi ve takımı zorlamak istiyorum. Bence hepsi, üçü de harika seçenekler. Carlos'un ek değer olarak çok deneyimi var ve güçlü takımlarda deneyimi var, McLaren, son olarak Ferrari gibi. Bu nedenle, elbette, biraz daha fazla katacak şeyi var. Ve bu en iyi seçenek olurdu. Ama Jack ve Mick'e bakıldığında, her ikisi de çok yetenekli. Çok hızlılar. Takıma zaten dahil oldular. İnsanları tanıyorlar ve eminim ki çok iyi uyum sağlayacaklardır.”

Son olarak sürücü pazarında geleceği belirsiz olan pilotlar arasında sözleşme imzalama açısından bir gerginlik hissedip hissetmediği ve Sainz’ın yaratabileceği domino etkisi sorulduğunda Gasly şunları söyledi:

Şu anda oldukça net olan durum, boş koltuklardan fazla sürücü olduğu. Bu yüzden bazıları kenarda kalacak. Carlos [Sainz], şu anda en değerli adam olduğundan, nereye gideceğine karar verene kadar çok fazla hareket görmeyeceğimizi düşünüyorum.”