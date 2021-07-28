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Formula 1 Haberler

Gasly: “Şampiyonada Alpine ve Aston Martin ile mücadele ediyoruz”

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AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Ferrari ve McLaren oldukça fazla ilerleme kaydettiğini ve bu nedenle, şu anda şampiyonada beşincilik için Alpine ile Aston Martin’i yenmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Gasly: “Şampiyonada Alpine ve Aston Martin ile mücadele ediyoruz”

AlphaTauri geçtiğimiz Britanya Grand Prix’sinde pek güçlü bir hafta sonu geçirmemişti ve Silverstone’dan, sadece Yuki Tsunoda’nın aldığı 1 puanla ayrılmıştı. Pierre Gasly ise takım arkadaşının gerisinde 11. sırada finiş görmüştü. 

Fransız pilot, bu hafta sonu gerçekleşecek olan Macaristan Grand Prix’sinin sezonun ilk yarısını güçlü bitirmek adına çok önemli olacağını düşünüyor. Ayrıca Formula 2’de yarışırken bu pistte galibiyet kazanan Gasly, Hungaroring'in fiziksel açıdan zorlayıcı olduğunu çünkü çok fazla düzlük olmadığında pilotların sürekli hareket halinde olması gerektiğini vurguladı.

Gasly, “Sezona çok güçlü başladık ve bu yüzden, Budapeşte’de yılın ilk yarısını güçlü bir şekilde bitirmek çok önemli olacak. Geçmişte Hungaroring’de iyi sonuçlar elde ettim. Formula 2’de burada zafer kazandım ve Formula 1’de bu pistte birkaç kez puan kazandım.”

“Bu pistte gerçekten fazla düzlük yok ve fazla sayıda viraj var. Bu yüzden, kokpitte sürekli bir şeyler yapıyorsunuz: frenleme, dönme ya da gaza basma gibi. Düzlükte çok az zaman geçiriyorsunuz ve bunu seviyorum. Bu, iyi bir tempo yakalamanız gerektiği anlamına geliyor ve bu yüzden, burada sürmekten çok keyif alıyorum.”

“Elbette fiziksel açıdan büyük bir meydan okuma çünkü turlarda dinlenme şansınız olmuyor ve Avrupa’da hava şu an çok sıcak olduğundan oldukça fazla terleyeceğiz ama buna hazır hissediyorum.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Gasly, takım olarak şu anda şampiyonadaki hedeflerinden de bahsetti ve sezonun devamında ana rakiplerinin McLaren ve Ferrari değil, Aston Martin ve Alpine olacağını belirtti.

"Son birkaç hafta sonunda McLaren ve Ferrari'nin ileriye doğru büyük bir adım attığını gördük. Alpine ve Aston Martin ile şampiyonada beşincilik için savaşıyoruz ve hedefimiz de bu. Budapeşte'de bu iki takıma yaklaşma şansımız olacağını düşünüyorum ancak paketimizden en iyisini çıkararak çok iyi bir hafta sonu geçirmemiz gerekecek."

Takım arkadaşı Tsunoda ise Hungaroring’in oldukça farklı bir pist olduğunu düşünse de bu pistte sürmeyi eğlenceli bulduğunu ve yaz tatilini de sabırsızlıkla beklediğini ekledi.

Japon pilot, "Hungaroring, çok farklı olacak. Orada en son Formula 2'de yarıştığımda, iyi sonuçlar alamamış olmama rağmen bu pisti seviyorum. Çok fazla yere basma gücü gerektiren ve oldukça zorlayıcı bir pist olduğu için hoşuma gidiyor. İlginç olan bir tarafı ise burada virajları ne kadar hızlı dönebileceğinizdir ve genel anlamda sürüş açısından eğlenceli bir pist."

"Sıcak havadan dolayı ve dinlenebileceğiniz düzlükler olmadığı için fiziksel açıdan da zor, bu yüzden benim için büyük bir meydan okuma olacağını düşünüyorum. Nasıl ilerleyeceğini bilmiyorum ama bunun için hazır hissediyorum. Ardından ise yaz tatili geliyor ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum." yorumlarını yaptı.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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