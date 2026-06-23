Gasly: "Sahip olduğumuz paketten çok memnunum"

2026 sezonunun ilk bölümünde güç ünitelerinde yaşanan arızalar dikkat çekerken, George Russell Kanada'da, Kimi Antonelli ise Barselona'da güç ünitesi kaynaklı yarış dışı kaldı.

Müşteri takımlar cephesinde de benzer sorunlar yaşandı; Çin Grand Prix'sinde McLaren'ın iki pilotuyla yarış dışı kalmasının ardından, Lando Norris Monako'da batarya problemi nedeniyle yarışı tamamlayamadı.

Alpine, geçmişte Renault çatısı altında fabrika motor üreticisi olarak Formula 1'de yer alırken, 2026 için müşteri takım yapısına geçme kararı aldı. Bu kararın arkasında maliyet avantajı ve Mercedes güç ünitesinin performansı yer alıyordu.

Enstone merkezli ekip, sezon içinde önemli bir çıkış yakalayarak gridden son sıradan 'orta grubun en iyisi' konumuna yükseldi. Bu tablo, McLaren, Ferrari, Red Bull ve Mercedes’in gerisinde, ancak orta grubun zirvesinde yer almalarını sağladı.

Pierre Gasly, Alpine Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Mercedes güç ünitesinin sezonun başındaki dayanıklılık sorunları sonrası Toto Wolff kapsamlı bir inceleme başlatırken, teknik direktör James Allison da batarya problemlerinin çözüldüğünü açıklamıştı.

Pierre Gasly ise tüm bu tabloya rağmen Alpine'in mevcut durumundan memnun olduğunu belirtti. Sezon boyunca sprint yarışları dahil her hafta sonu puan alan Fransız pilot, odak noktasının takımın genel performansını artırmak olduğunu söyledi.

Gasly, "Şu ana kadar her şey mükemmel gidiyor."

"Elimizdekinden daha fazlasını isteyemem, sahip olduğumuz paketten çok memnunum. Sezon başından beri dayanıklılık açısından her şey kusursuz. Diğer araçların sorunlarından da faydalandığımız doğru. Ancak orta grubun zirvesine çıkmalıyız." dedi.