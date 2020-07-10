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Formula 1 / Son dakika

Gasly: "Saf hızlı olarak McLaren, Racing Point ve Renault seviyesinde değiliz"

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Gasly: "Saf hızlı olarak McLaren, Racing Point ve Renault seviyesinde değiliz"
Ekleyen:
, Editör
10 Tem 2020 06:57

Pierre Gasly, her ne kadar Avusturya'daki ilk yarışta yedinci olsalar da saf hız olarak Racing Point, Renault ve McLaren seviyesinde olmadıklarını belirtti.

Pierre Gasly, geçtiğimiz hafta sonu ön tarafta yaşanan olaylardan faydalanmış ve damalı bayrağı yedinci sırada görmüştü.

Ancak Fransız pilot, yapmaları gereken çok fazla iş olduğunun farkında.

"İlk yarış kolay değildi, sadece beşinci turun ardından frenlerle ilgili sorunlar vardı. Takım arkadaşının hemen arkasındaydım ve sıcaklık artıyordu. Bir noktada frenleri soğutabilmek için iki saniye yavaşlamak zorunda kaldım. Bazen fren pedalı neredeyse çalışmıyordu ve çok korkutucuydu. Özellikle düzlüğün sonunda 320 km/s'ye ulaştığımda ve frenlere bastığımda, hiçbir şey olmamış gibi bir his vardı, araç yavaşlamadı! Elimden gelen her şeyi yaptım, ancak onuncu turda takım beni pite çağırdı. Sadece durumun daha iyi olup olmadığını kontrol etmek için başka bir tur daha atmak istedim. Neyse ki doğru karardı, çünkü piste döndükten sonra pedal tekrar normal hale geldi ve yarışı devam etmeye karar verdik. Sonunda altı puan kazanmayı başardığımız için önemli bir karardı. Her şey beklediğimizden çok daha iyiydi, özellikle de ilk turlardaki problemlerden sonra iyiydi."

"Ama sorunlar olmasaydı da sonuçlarımızın değişeceğini düşünmüyorum, belki de daha fazla mücadele olabilirdi. Neredeyse yarışı bırakmıştım. Neyse ki devam etmeye karar verdik ve yedinci sırayı kazandık. Aynı günün akşamında, sağ ön frenin hava kanalına bir parçanın girdiğini ve bunun aşırı ısınmaya neden olduğunu öğrendik. Bunun bu hafta sonu tekrar olmayacağına inanmak istiyorum."

"Şu anda saf hız açısından ilk on içinde olduğumuzu iddia etmiyoruz. McLaren, Renault ve Racing Point açıkça daha hızlı görünüyor. Özellikle de tek turda durum bu. Aslında gridin ortasındaki liderler ile geride kalanlar arasındayız, ancak önümüzdeki birkaç hafta içinde araca güncellemeler getireceğimizi biliyoruz. Bu süre zarfında her şeyden maksimumu almak gerekiyor. Bir hafta önce aldığımız yedincilik son derece önemliydi, çünkü normal şartlar altında böyle bir sonuç alamazdık . McLaren, Renault ve Racing Point ile eşit şartlarda savaşmak için birkaç ondalığa ihtiyacımız var."

"Bu hafta bazı güncellemelerimiz olacak. Daniil onları Cuma günü test edecek ve muhtemelen Cumartesi günü de ben test edeceğim. Dürüst olmak gerekirse sabırlı olmak, her şeyi kontrol etmek ve yeni parçaların beklendiği gibi çalıştığını doğrulamak daha iyi. Eğer öyle olursa, o zaman kesinlikle rakiplerimize biraz daha yaklaşacağız."

"Geçen hafta 12. ve 13. sıralarda yer aldık, ki bu  griddeki gerçek pozisyonlarımıza karşılık geliyor. Amacımız tabii ki çok daha iyi bir performans sergilemek ve takımın farkı azaltmak için her türlü çabayı gösterdiğini biliyorum. Bu yıl McLaren ve Racing Point ileriye doğru büyük adımlar attılar. İlk görev Renault'ya ulaşmak ve önümüzdeki birkaç hafta içinde saf hız anlamında onlardan daha hızlı olmak."

"Sorun yaşadığımız tek bir alan olmadığından her yerde gelişmeliyiz. Hem yavaş hem de hızlı virajlarda daha fazla hız elde etmek gerekiyor, ayrıca takım zaten zayıf olduğumuz tüm alanları buldu ve hangi yönde hareket etmemiz gerektiğini biliyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde aracımız hakkında daha fazla bilgi edineceğiz ve geliştirebileceğiz."

 
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Editör Kemal Şengül

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