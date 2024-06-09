Gasly: "Sabırlı olmaktan başka çaremiz yok"

Alpine'in Kanada Grand Prix'si sıralama turlarında, önceki yarışların aksine geride kaldı ve neredeyse iki sürücüyle birden ilk bölümde elenecekti.

Yarışa 15. sıradan başlayacak olan Gasly, “Sıralama turlarının her iki bölümünde de iyi turlar attığım için 15. olmama şaşırdım."

"Haliyle bu sonuçla memnun olmak zor."

"Takım aracın neler yapabileceğini ve zayıf yönlerinin neler olduğunu biliyor, bu nedenle şu anda sabırlı olmaktan başka çaremiz yok."

"Aracı geliştirmek için çok çalışıyoruz fakat daha hızlı hale gelmeden önce, elimizdekilerden en iyisini almalıyız."

"Pazar günü de zor bir yarış olacak. Yağmur yağmasını umuyorum, bu sayede daha fazla fırsat yakalayabilir ve ilk ona yaklaşıp puan için mücadele edebiliriz."

"Gridin ortasındaki savaşın ne kadar sıkı olduğu göz önüne alındığında bu mümkün." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A524 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Esteban Ocon 18. olurken, aldığı ceza nedeniyle sonuncu başlayacak.

“Çok gergin bir sıralama turuydu ve ikinci bölüme kalacak hızımız yoktu."

"Ne yazık ki öndeki diğer sürücü bana çok yakın olduğu için altıncı ve yedinci virajlarda zaman kaybettim."

"Ayrıca, hazırlık turunda pist dışına çıktığım için turun başlangıcı mahvoldu."

"Pazar günü elimizden gelenin en iyisini yapmalı ve stratejimizi en iyi şekilde kullanarak puan almaya çalışmalıyız."

"Zor olacak ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız."