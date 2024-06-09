Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Kanada GP

Gasly: "Sabırlı olmaktan başka çaremiz yok"

Pierre Gasly, Alpine'in Kanada GP'de GP'de geride kalmasının ardından ardından "sabretmek zorunda olduğunu" söylüyor.

Ezel Tan
Güncel:
Pierre Gasly, Alpine A524

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Alpine'in Kanada Grand Prix'si sıralama turlarında, önceki yarışların aksine geride kaldı ve neredeyse iki sürücüyle birden ilk bölümde elenecekti.

Yarışa 15. sıradan başlayacak olan Gasly, “Sıralama turlarının her iki bölümünde de iyi turlar attığım için 15. olmama şaşırdım."

"Haliyle bu sonuçla memnun olmak zor."

"Takım aracın neler yapabileceğini ve zayıf yönlerinin neler olduğunu biliyor, bu nedenle şu anda sabırlı olmaktan başka çaremiz yok."

"Aracı geliştirmek için çok çalışıyoruz fakat daha hızlı hale gelmeden önce, elimizdekilerden en iyisini almalıyız."

"Pazar günü de zor bir yarış olacak. Yağmur yağmasını umuyorum, bu sayede daha fazla fırsat yakalayabilir ve ilk ona yaklaşıp puan için mücadele edebiliriz."

"Gridin ortasındaki savaşın ne kadar sıkı olduğu göz önüne alındığında bu mümkün." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A524

Esteban Ocon, Alpine A524

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Esteban Ocon 18. olurken, aldığı ceza nedeniyle sonuncu başlayacak.

“Çok gergin bir sıralama turuydu ve ikinci bölüme kalacak hızımız yoktu."

"Ne yazık ki öndeki diğer sürücü bana çok yakın olduğu için altıncı ve yedinci virajlarda zaman kaybettim."

"Ayrıca, hazırlık turunda pist dışına çıktığım için turun başlangıcı mahvoldu."

"Pazar günü elimizden gelenin en iyisini yapmalı ve stratejimizi en iyi şekilde kullanarak puan almaya çalışmalıyız."

"Zor olacak ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Verstappen: "İşler bizim için iyi gitmiyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Montreal'de en hızlı pit stop Ferrari'den geldi

Montreal'de en hızlı pit stop Ferrari'den geldi

Formula 1
Kanada GP
Montreal'de en hızlı pit stop Ferrari'den geldi
Kanada Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler

Kanada Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler

Formula 1
Kanada GP
Kanada Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler
Mercedes, İspanya GP için yeni bir taban hazırlıyor!

Mercedes, İspanya GP için yeni bir taban hazırlıyor!

Formula 1
Kanada GP
Mercedes, İspanya GP için yeni bir taban hazırlıyor!

Son Haberler

Vasseur: Kanada'da olan oldu, aşırı tepki vermeyeceğiz"

Vasseur: Kanada'da olan oldu, aşırı tepki vermeyeceğiz"

F1 Formula 1
Kanada GP
Vasseur: Kanada'da olan oldu, aşırı tepki vermeyeceğiz"
Montreal'de en hızlı pit stop Ferrari'den geldi

Montreal'de en hızlı pit stop Ferrari'den geldi

F1 Formula 1
Kanada GP
Montreal'de en hızlı pit stop Ferrari'den geldi
Ocon: "Kanada GP'de takım, üzerine düşeni yapmadı"

Ocon: "Kanada GP'de takım, üzerine düşeni yapmadı"

F1 Formula 1
Kanada GP
Ocon: "Kanada GP'de takım, üzerine düşeni yapmadı"
Kanada Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler

Kanada Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler

F1 Formula 1
Kanada GP
Kanada Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye