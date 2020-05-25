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Formula 1 / Son dakika

Gasly, Renault'nun F1'de kalmasını umuyor

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Gasly, Renault'nun F1'de kalmasını umuyor
Ekleyen:
, Editör
25 May 2020 15:05

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Renault'nun Formula 1'de devam edebilmesini ümit ediyor.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Renault'nun kısa zaman içinde yardım alamazsa batabileceği uyarısında bulunmuştu.

Fransız üretici otomobil satışları büyük oranda azaldı ve dört fabrikasını kapatma kararı alacağı iddia edildi.

Formula 1'de beklenen başarının gelmemesiyle birlikte şirketin F1 projesinin finişi çekebileceği yorumları var.

Cyril Abiteboul, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada ayrılacaklarını yalanladı. Yine de Concorde Anlaşması'nın henüz imzalanmaması şüphelere yol açıyor.

Fransız pilot Pierre Gasly, Fransız üreticinin gelecek yıl F1'de kalmasını ümit ediyor.

Gasly, “Haberleri takip ediyorum ve otomotiv endüstrisindeki zor duruma rağmen Renault'nun Formula 1'de yarışmaya devam etmesini umuyorum."

"Renault sporumuzda büyük bir geçmişe sahip ve hem bir Fransız olarak hem de bir Formula 1 taraftarı olarak, şampiyonada yarışmaya devam etmelerini istiyorum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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