Gasly: "Renault çalışanlarının yapacağı protesto sürücüleri değil, yönetimi ilgilendiriyor"

Renault Grubu'nun F1 motor projesini durdurma kararına karşı, Viry-Châtillon'daki Alpine çalışanları harekete geçti.

Çalışanlar, Monza'da yapılacak İtalya Grand Prix'sinde sessiz protesto düzenlemeyi planlıyorlar.

Yarın Viry-Châtillon'dan yüzlerce çalışanın tribünlere gelerek endişelerini dile getirecek olmasıyla ilgili konuşan Pierre Gasly, bu durumun "barışçıl" şekilde çözülmesini umduğunu belirtti.

Fransız pilot, "Bu durum üzerinde kesinlikle hiçbir gücüm ya da kontrolüm yok."

"Bu takım ve üst yönetimle ilgili bir konu."

"Bu açıdan bakıldığında, ben yarışıma odaklanıyorum ve takımın her bir çalışanı için yapabileceğim en iyi şey pistte elimden gelen en iyi performansı göstermek."

"Her bir çalışanın yaptığı tüm sıkı çalışmanın ödüllerini onlara vermek istiyorum."

"Takımdaki rolüm bu ve buna odaklanacağım."

"Elbette tarafları anlıyorum. Bu o kadar kolay bir durum değil. Fakat benim kontrolümde olan bir şey değil."

"Umarım herkes bu süreçte iyi bir seçenekle çıkar."

Sonrasında Gasly'nin takım arkadaşı Esteban Ocon'a da aynı soru yöneltildi.

Fransız pilot bu konuda şöyle dedi: "Bu kararın benimle ya da sürücülükle hiçbir ilgisi yok."

"Viry ve Enstone için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Beş yıldır takımla birlikte yarışıyorum ve mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek için çaba gösteriyorum."

"Duyduğum kadarıyla barışçıl protestolar var. İnsanlar tabii ki konuşmak istiyor, bu da son derece normal bir durum."

"Umarım taraflar arasında bazı konuşmalar olur ve bunlar dikkate alınır."

"Ben de kendi işime odaklanacağım, yani aracı kullanıp mümkün olan en iyi sonucu almaya çalışacağım."