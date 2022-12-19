Gasly: "Red Bull'dan 'çok daha iyi bir pilot' olarak ayrıldım"

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Gasly, üç yıl sonra Toro Rosso ile Formula 1'e başlamadan önce, 2014 yılında katıldığı Red Bull programının en uzun süreli üyelerinden biriydi.

O zamandan beri hikayesi, Max Verstappen'in yanında sadece yarım sezon geçirdikten sonra Red Bull'dan ayrılması ve 2020'de yeniden markalaşan AlphaTauri takımını Monza'da zafere taşıması gibi inanılmaz iniş ve çıkışlarla dolu.

Gasly şimdi Alpine ile yeni bir maceraya atılıyor ve takımı ön sıralardaki Red Bull, Ferrari ve Mercedes'e yaklaştırmak istiyor.

Ancak Red Bull ile geçirdiği zamana dönüp baktığında Gasly'nin değiştirmek istediği hiçbir şey yok, hatta 2019'da Verstappen'in takım arkadaşı olarak geçirdiği yarım sezonu bile.

Motorsport.com'un Fransız edisyonuna Gasly, Red Bull takımında kendisine başka bir fırsat verilmediği için pişman olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: “Hayır, değilim."

“Kariyerim ve Red Bull ile hikayem bu, olması gerekenin gerçekleştiğine inanıyorum. Çok şey öğrendim. Çok daha iyi bir konumda olduğuma ikna oldum, eskisinden çok daha iyi bir pilotum."

Pierre Gasly, Alpine Fotoğraf: Alpine

“Orada edindiğim tecrübe sayesinde bugün olduğum kişiyim. Hem pistte hem de pist dışında çok geliştim. Bana soracak olursanız, bunu hiçbir şeye değişmem."

“Şu anda 26 yaşında olduğumu ve bir kırmızı şarap gibi her yıl daha iyiye gittiğimi biliyorum. Ne kadar ileri gideceğimi bilmiyorum ama kişisel olarak daha iyi olmaya devam ettiğimi ve en iyisinin henüz gelmediğini biliyorum. Bu yüzden olanlar için gerçekten minnettarım." dedi.

Red Bull'a bağlı bir sürücü olarak gelişim alanlarını daha ayrıntılı olarak ele alan Gasly, bir pilot olarak performans göstermek için neye ihtiyacı olduğunu çok daha net bir şekilde anladığını söyledi.

Gasly, "Red Bull'da geçirdiğim süre, bir pilot olarak neye ihtiyacım olduğunu anlamamda çok yardımcı oldu."

"Artık bir pilot olarak ne istediğim konusunda çok daha net bir fikrim var."

“Ne tür bir pilot olduğuma ve neye ihtiyacım olduğuna dair net bir fikrim, ya da izleyeceğim net bir yol olmadan geldim ama artık bunu biliyorum. Sürüş stilimi ve en iyi seviyeye nasıl ulaşacağımı da biliyorum. Son beş yılda çok şey öğrendim ama iyi sonuçları her zaman en iyi anılarla ilişkilendiririm." dedi.