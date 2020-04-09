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Formula 1 / Son dakika

Gasly: "Red Bull, Verstappen'e özel hazırlanmış bir takım gibi"

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Gasly: "Red Bull, Verstappen'e özel hazırlanmış bir takım gibi"
Ekleyen:
, Editör
9 Nis 2020 18:38

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Red Bull'da yarıştığı dönemde pek iyi bir iş yapamadığını kabul etti ve Avusturyalı ekibin Max Verstappen'e göre hazırlandığına dikkat çekti.

Pierre Gasly geçen yıla Red Bull'da başlamıştı ancak beklentilerin altına kalmasının ardından sezon ortasında Toro Rosso'ya geri gönderildi.

Fransız sürücü, ikinci yarıda Toro Rosso ile harika bir performans sergilediği gibi, Brezilya'da üçüncü olup kariyerinin ilk podyumunu da aldı.

Bu yıl AlphaTauri adını alan Toro Rosso ile yarışmaya devam edecek Gasly, Red Bull'a geri dönmesi halinde daha iyi bir performans göstereceğinden emin.

Gasly, "Geçen yıl Red Bull Racing'de daha iyi olabilirdim ve olmalıydım."

"Eğer takıma şimdi dönecek olsaydım, sonuçlar kesinlikle daha iyi olurdu çünkü son zamanlarda çok şey öğrendim."

"Ama bu sezon AlphaTauri için yarışacağım ve takım için her türlü çabayı göstereceğim. Tüm enerjimi buna ayırdım."

"Açıkçası Formula 1 sürücüsü olarak kaldığım için mutluyum. Ne pahasına olursa olsun Formula 1'de kalmak istiyorum.” dedi.

Gasly, Max Verstappen-Red Bull ilişkisine dikkat çekti.

"Max'le takım arkadaşı olmak kolay değil. Ama herkesi, aynı Red Bull’un ona özel olduğu gibi, kendine özel yapılmış bir takım ister."

"Yine de Formula 1'in bir takım sporu olduğunu unutmamalısınız. Sadece tüm takım iyi bir performans gösterirse kazanabilirsiniz."

"Herkesin bu yardıma ihtiyacı var. Yalnızca sizin iyi performans göstermeniz yetmez, tüm takım bunun için ellerinden geleni yapmalıdır."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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