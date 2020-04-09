Gasly: "Red Bull, Verstappen'e özel hazırlanmış bir takım gibi"
AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Red Bull'da yarıştığı dönemde pek iyi bir iş yapamadığını kabul etti ve Avusturyalı ekibin Max Verstappen'e göre hazırlandığına dikkat çekti.
Pierre Gasly geçen yıla Red Bull'da başlamıştı ancak beklentilerin altına kalmasının ardından sezon ortasında Toro Rosso'ya geri gönderildi.
Fransız sürücü, ikinci yarıda Toro Rosso ile harika bir performans sergilediği gibi, Brezilya'da üçüncü olup kariyerinin ilk podyumunu da aldı.
Bu yıl AlphaTauri adını alan Toro Rosso ile yarışmaya devam edecek Gasly, Red Bull'a geri dönmesi halinde daha iyi bir performans göstereceğinden emin.
Gasly, "Geçen yıl Red Bull Racing'de daha iyi olabilirdim ve olmalıydım."
"Eğer takıma şimdi dönecek olsaydım, sonuçlar kesinlikle daha iyi olurdu çünkü son zamanlarda çok şey öğrendim."
"Ama bu sezon AlphaTauri için yarışacağım ve takım için her türlü çabayı göstereceğim. Tüm enerjimi buna ayırdım."
"Açıkçası Formula 1 sürücüsü olarak kaldığım için mutluyum. Ne pahasına olursa olsun Formula 1'de kalmak istiyorum.” dedi.
Gasly, Max Verstappen-Red Bull ilişkisine dikkat çekti.
"Max'le takım arkadaşı olmak kolay değil. Ama herkesi, aynı Red Bull’un ona özel olduğu gibi, kendine özel yapılmış bir takım ister."
"Yine de Formula 1'in bir takım sporu olduğunu unutmamalısınız. Sadece tüm takım iyi bir performans gösterirse kazanabilirsiniz."
Alakalı video
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Gasly: "Red Bull, Verstappen'e özel hazırlanmış bir takım gibi"
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
|
08:00
11:00
|
|FP2
|
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
|
12:00
15:00
|
|FP3
|
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
|
08:00
11:00
|
|Sıralama
|
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
|
11:00
14:00
|
|Yarış
|
Paz 14 Haz
Paz 14 Haz
|
11:10
14:10
|
Çok Okunanlar
Program
- Formula 1
- MotoGP
Sağlayan
|
11 Haz - 14 HazBiletler
|
25 Haz - 28 HazBiletler
|
2 Tem - 5 TemBiletler
|
16 Tem - 19 TemBiletler
|
30 Tem - 2 AğuBiletler
|
27 Ağu - 30 AğuBiletler