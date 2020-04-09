Gasly: "Red Bull, Verstappen'e özel hazırlanmış bir takım gibi"

Pierre Gasly geçen yıla Red Bull'da başlamıştı ancak beklentilerin altına kalmasının ardından sezon ortasında Toro Rosso'ya geri gönderildi.

Fransız sürücü, ikinci yarıda Toro Rosso ile harika bir performans sergilediği gibi, Brezilya'da üçüncü olup kariyerinin ilk podyumunu da aldı.

Bu yıl AlphaTauri adını alan Toro Rosso ile yarışmaya devam edecek Gasly, Red Bull'a geri dönmesi halinde daha iyi bir performans göstereceğinden emin.

Gasly, "Geçen yıl Red Bull Racing'de daha iyi olabilirdim ve olmalıydım."

"Eğer takıma şimdi dönecek olsaydım, sonuçlar kesinlikle daha iyi olurdu çünkü son zamanlarda çok şey öğrendim."

"Ama bu sezon AlphaTauri için yarışacağım ve takım için her türlü çabayı göstereceğim. Tüm enerjimi buna ayırdım."

"Açıkçası Formula 1 sürücüsü olarak kaldığım için mutluyum. Ne pahasına olursa olsun Formula 1'de kalmak istiyorum.” dedi.

Gasly, Max Verstappen-Red Bull ilişkisine dikkat çekti.

"Max'le takım arkadaşı olmak kolay değil. Ama herkesi, aynı Red Bull’un ona özel olduğu gibi, kendine özel yapılmış bir takım ister."

"Yine de Formula 1'in bir takım sporu olduğunu unutmamalısınız. Sadece tüm takım iyi bir performans gösterirse kazanabilirsiniz."

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