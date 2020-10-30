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Formula 1 / Son dakika

Gasly, Red Bull tarafından seçilmemesine şaşırmış

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Gasly, Red Bull tarafından seçilmemesine şaşırmış
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Christian Nimmervoll
Çeviren: Abdullah Çelik

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, bu seneki Monza galibiyetinin ardından 2021 için Red Bull tarafından değerlendirilmemesine şaşırdığını ancak hayal kırıklığı yaşamadığını söyledi.

AlphaTauri, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Gasly'nin 2021 sezonunda da kendileri adına yarışacağını duyurmuştu.

Gasly'nin bu seneki güçlü performanslarının ve Monza'da aldığı sürpriz zaferin ardından Red Bull'da boşluk olması halinde değerlendirilebileceği düşünülüyordu.

Red Bull, gelecek sene için Alexander Albon'un yerine başka bir isim düşündüğünü açık bir şekilde ifade etti ancak sürpriz bir şekilde bu ismin Red Bull içerisinden olmayacağını açıkladı. Red Bull'da bir boşluk olması halinde olabilecek en uygun isim Gasly olacak gibiydi ancak Red Bull onu tercih etmedi.

Motorsport.com'a konuşan Gasly, "Hayal kırıklığı yaşamıyorum ancak şaşırdığımı söyleyebilirim."

"14 sene içerisinde Toro Rosso ile tek kazanan isim Seb olmuştu. Onun dışında yarış kazanan tek isim ben oldum. Seb, Red Bull'a geçirildi ve orada 4 şampiyonluk kazandı. Bu açıdan Red Bull için değerlendirilmememe şaşırdım."

"Toro Rosso ile iki defa podyuma çıktım. Bu sezon her şey yolunda gidiyor ve gelecekte bana fırsatlar çıkması için yapabileceğim tek şey güçlü performanslar sergilemeye çalışmak."

"Yapabileceğim tek şey bu. Her şey kesinleşti, artık bu konuyu çok fazla düşünmek istemiyorum. AlphaTauri için elimden geldiği kadar iyi performans sergilemem lazım. Burada olmaktan mutluyum. Bu hafta sonuna ve mümkün olan en iyi sonucu almaya odaklandım." dedi.

 

Gasly'nin geçmişte Red Bull'da birilerini üzmesi nedeniyle ana takım tarafından seçilmeyeceği iddiaları gündeme gelmişti.

Verilen kararda geçmişin etkili olup olmadığı sorulduğunda Gasly, "Bilmiyorum." dedi.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko'nun kendisine bu kararın gerekçesini açıklayıp açıklamadığı sorulduğunda ise Gasly, "Kendi stratejileri var. Bu onlara bağlı. Daha iyi bir cevap istiyorsanız, bunu onlara sormalısınız."

"Benim açımdan her şey açık. Hayal kırıklığı yaşamıyorum. Harika bir seviyede performans sergilediğimizi düşünüyorum. Potansiyelimi gösterebiliyorum. Hızımı ve yeteneklerimi gösterebiliyorum."

"24 yaşındayım ve hedefim önlerde mücadele etmek. Bir gün dünya şampiyonluğu için mücadele edebilmek. Ancak şu anda iyi performans göstermeli ve bulunduğum takım içerisinde elimden gelen en iyi işi yapmalıyım."

"Hayal kırıklığı yaşamıyorum. AlphaTauri ile bir sene daha devam edeceğim için gerçekten mutluyum. Takım için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Pierre Gasly
Takımlar Red Bull Racing , AlphaTauri
Editör Alex Kalinauckas

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